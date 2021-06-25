الان نتائج التعليم الابتدائي الفصل الثاني 2021 على موقع فضاء اولياء التلاميذ برقم التسجيل

نتائج التعليم الابتدائي الفصل الثاني 2021، يبحث جميع طلاب المراحل الابتدائي والمتوسطة في الوقت الحالي عن موقع نتائج التعليم الابتدائي الفصل الثاني 2021، وذلك بعد تداول الكثير من العبارات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور النتيجة والتعرف عليها لآلاف الطلاب، لذلك يمكن الان لجميع الطلاب التعرف على النتيجة إلكترونيًا، وقد كان هذا القرار واحدا من اهم وافضل الإجراءات الاحترازية التي جاءت خوفًا على جميع الطلاب واولياء الامور من تفشي فيروس كورونا بينهم، وايضًا لمواكبة التقدم في العصر الحديث ضمن رؤية 2030 لدولة الجزائر، فإن تقدم المجتمعات يبدأ حاليًا بتطور الانترنت وتطور العقول المستخدمة له، فإنه من خلال بعض البيانات البسيطة يمكن لجميع الطلاب التعرف على النتائج الخاصة بهم دون الخروج من المنزل.

نتائج التعليم الابتدائي الفصل الثاني 2021

لقد تم الاعلان بشكل رسمي من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية الوطنية أن نتائج التعليم الابتدائي الفصل الثاني 2021 من المقرر ان تصدر عبر موقع فضاء اولياء التلاميذ المعتمد بشكل رسمي من قبل الوزارة لصدور النتائج منذ بداية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2020/2021، وحاليًا قد تم الانتهاء بشكل كامل من تصحيح أوراق الإجابات الخاصة بالطلاب، والانتهاء من مراجعة ورفع الدرجات على الموقع المخصص للاستعلام الإلكتروني، وقد صدرت بعض الاقاويل ان الدرجات هذا العام أعلى من الأعوام الماضية مما قد طمأن اولياء الطلاب قليلًا.

ادخل على الموقع المخصص للنتائج وهو موقع فضاء اولياء التلاميذ .

. قم بالدخول إلى الموقع وكتابة كلمة السر واسم المستخدم، وّال لم تتذكرهم قم بإنشاء حساب جديد.

بعد الدخول اضغط على نتائج الطلاب.

اكمل البيانات المطلوبة من رقم الهوية وغيرها.

اضغط على استعلام وفور رفع النتيجة ستصدر لك مباشرةً.

الاستعلام عن نتائج التعليم الابتدائي الفصل الثاني 2021