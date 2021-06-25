كشف نقاط التعليم المتوسط الفصل الثاني 2021 برقم التسجيل عبر موقع فضاء الاولياء

كشف نقاط التعليم المتوسط الفصل الثاني 2021، لقد تم الإعلان منذ قليل من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية الوطنية انه يمكنه الان لجميع الطلاب ان يقوموا بكشف نقاط التعليم المتوسط الفصل الثاني 2021 إلكترونيًا، ليكون هذا واحدًا من الإجراءات الاحترازية اللازمة حرصًا على عدم تفشي فيروس كورونا بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والجدير بالذكر ان النتائج من المقرر ان تصدر النتائج من خلال موقع “فضاء اولياء التلاميذ” المخصص لصدور وكشف نقاط الطلاب منذ بداية العام الدراسي الحالي 2020/2021، على ان تصدر النتائج لكل طالب بناءًا على الرقم الامتحاني والذي تم أداء الاختبار الخاص به من خلالة، بالاضافة إلى ذلك فإن جميع الطلاب قد قاموا بتأدية الاختبارات الخاصة بهم في ظل إجراءات احترازية مشددة منعًا لتفشي فيروس كورونا بينهم.

كشف نقاط التعليم المتوسط الفصل الثاني 2021

يمكن الان لجميع الطلاب القيام بالتعرف على كشف نقاط التعليم المتوسط الفصل الثاني 2021 من خلال موقع فضاء اولياء التلاميذ التابع لوزارة التربية الوطنية الجزائرية، وكان ذلك بعد اعتماد نتيجة المرحلة الابتدائية والمتوسطة يوم الأحد الموافق 20 يونيو/ جوان الماضي للعام الحالي 2021، لذلك فإنه عند إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام ستصدر لك النتيجة الخاصة بك فورًا في كل مادة علمية على حِدا دون الخروج من المنزل.

الاستعلام عن كشف نقاط التعليم المتوسط الفصل الثاني 2021

يمكن الان لجميع الطلاب الحصول على الاستعلام عن كشف نقاط التعليم المتوسط الفصل الثاني 2021 عن طريق إجراء الخطوات التالية: