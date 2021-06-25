بعد أن هزم فريقه.. مدرب المجر يسخر من رونالدو

سخر مدرب منتخب المجر ماركو روسي، من الطريقة التي احتفل بها نجم البرتغال كريستيانو رونالدو، بعدما سجل هدفا في لقاء الفريقين ببطولة "يورو 2020".

ووصف روسي، نجم المنتخب البرتغالي الذي هزم المجر بثلاثية نظيفة في منافسات الجولة الأولى من بطولة أمم أوروبا، بـ"البطل الرائع".

وأضاف مدرب المجر في حديث لصحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن رونالدو رغم كونه بطلا رائعا، لكنه "مزعج أحيانا".

وتابع روسي قائلا: "بعد ضربة الجزاء ضدنا، احتفل وكأنه سجل في المباراة النهائية"، حسبما نقل موقع "جول" الرياضي.

وعادل رونالدو، الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية المسجل باسم الدولي الإيراني السابق علي دائي، بتسجيله ثنائية في مرمى المنتخب الفرنسي، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة لبطولة "يورو 2020".

ومنح رونالدو التقدم للبرتغال (30 من من ركلة جزاء)، ورد عليه زميله السابق في ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة بثنائية (45+2 من ركلة جزاء و47)، قبل أن يسجل الدون التعادل (60 من ركلة جزاء) رافعا رصيده إلى 109 أهداف دولية.

وسجل رونالدو (36 عاما) أهدافه الـ109 في 178 مباراة، فيما سجلها دائي في 149 مباراة خاضها مع منتخب إيران في الفترة بين 1993 و2006.

وبات رونالدو الهداف التاريخي للبطولة القارية برصيد 14 هدفا، وأول لاعب أوروبي في تاريخ كأس العالم وكأس أوروبا يسجل 21 هدفا في المسابقتين بفارق هدفين أمام الألمانيين ميروسلاف كلوزه والمدفعجي غيرد مولر، وأول لاعب يسجل أكثر من أربعة أهداف في دور المجموعات للمسابقة منذ الإسباني دافيد فيا عام 2008.