تمديد عقود النجوم.. كيف تخطى الزمالك أزمته المالية؟

نجحت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام نادي الزمالك المصري، في تخطي جزء كبير من أزمات القلعة البيضاء المالية، وتحقيق مطالب الجماهير بشأن التمديد لعدد كبير من أهم نحوم الفريق، ليغلق باب التكهنات حول مستقبلهم المذبذب.

تمديد عقود النجوم

ونجحت لجنة الزمالك المكلفة من وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، بتسيير أعمال القلعة البيضاء لحين إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد، في تمديد عقود محمود حمدي "الونش"، المدافع الدولي للفارس الأبيض، وأحد أهم اللاعبين في المنتخب المصري، لمدة 3 سنوات حتى 2025.

وحسم مسؤولو الزمالك ملف تجديد عقد أحمد السيد "زيزو" جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، بعدما أعلن النادي على موقعه الرسمي عن تمديد عقد اللاعب لمدة ثلاث سنوات.

ويبحث مسؤولو القلعة البيضاء تمديد عقد الدولي المغربي أشرف بن شرقي، خلال الأيام القليلة المقبلة.

الزمالك يتخطى أزمته المالية

ويكشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك - فضل عدم ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، كواليس تمديد عقود لاعبي الفريق.

ويقول: "هدفنا كان واضحا منذ اليوم الأول، وهو الحفاظ على قوام الفريق الأساسي للمنافسة في البطولات المختلفة وتحقيق الاستقرار المالي والإداري، لحين تسليم النادي إلى مجلس إدارة منتخب من قبل الجمعية العمومية".

وعن تمديد عقود محمود الونش وأحمد السيد زيزو، يكمل المصدر: "هما من القوام الرئيسي في فريق الزمالك، ومفاوضات تجديد العقود لم تأخذ منا وقتا بسبب رغبتهما في البقاء داخل صفوف الزمالك وحصد البطولات، مما سهل مهمتنا كثيرا".

"الإعلانات" تنهي الأزمة

وعن تحمل النادي تكاليف تمديد عقود اللاعبين، يوضح المصدر: "النادي يتحمل جزءا كبيرا في عقود الونش وزيزو، إذ توصلنا معهما لاتفاق مالي يناسب إمكانات النادي، وقام أحد أعضاء اللجنة بتسهيل عقود إعلانية إضافية مع عقودهما، لتغطي النسبة المتبقية من الراتب (نسبة وتناسب)، لكن النادي يتحمل النسبة الأكبر".

بشأن الخطوات المقبلة: "أرسلنا لوكيل أشرف بن شرقي للحضور إلى القاهرة لبدء مفاوضات التجديد اللاعب، فأشرف من أهم اللاعبين لدينا في نادي الزمالك وتواجده معنا فترة أطول أمر مهم ونعمل على حسمه. هو يريد البقاء داخل نادي الزمالك وسنقدره ماليا".

ويسترسل المصدر موضحا تطورا جديدا بشأن ملف فرجاني ساسي: "حصلنا على معلومات عن حضور اللاعب إلى القاهرة في الأسبوع المقبل، وننتظر الجلوس معه. لا نريد التحدث عن مستقبله إلى حين الجلسة، لكننا نريد بقاء اللاعب معنا".

ويضيف: "ساسي مهم جدا ولكن سنتفاوض معه وفقا لقدرتنا المالية، وبالطبع سيكون عقده من الفئة الأولى. ننتظره هو ووكيله لمعرفة قراره النهائي".

ويختتم المصدر حديثه لموثع "دوت الخليج" بالقول: "لدينا العديد من الأفكار التي ستدر أموالا لنادي الزمالك، فنحن لا نعتمد على فكرة الحساب البنكي فقط، هي فكرة جاءت بناء على طلب الجماهير التي أرادت الوقوف بجانب ناديها الذي يحبونه، لكن بشكل عام الفترة المقبلة ستشهد انفراجة مالية، ونعد جمهور الزمالك بتقديم أفضل ما لدينا حتى اليوم الأخير لنا".