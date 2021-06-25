بلينكن: سنتعاون مع فرنسا لإنهاء أزمة لبنان ووقف فساد السياسيين

وفى مؤتمر صحفى مع نظيره الفرنسى جان إيف لودريان، قال بلينكن إنه ناقش الأزمة فى لبنان والأمن فى ليبيا مع لودريان، مضيفًا أن: "اللبنانيين يعانون من فساد السياسيين، ونريد المساعدة فى إنهاء الأزمة".
ومن جانبه، قال وزير خارجية فرنسا، إن السنوات الماضية شهدت تغيرًا فى السياسة الأمريكية، وأن فرنسا ستتعاون مع أمريكا لنكون أقوى ضد الإرهاب.
وأضاف لورديان: "نعمل على اتخاذ قرارات حاسمة حول إيران، وننتظر من إيران اتخاذ قرارات بشأن مفاوضات فيينا".
وفيما يتعلق بالوضع فى لبنان، قال وزير الخارجية الفرنسية: "سنتعاون مع أمريكا بخصوص الأزمة اللبنانية، نعرف المتسببين فى الأزمة، ويجب الضغط على ساسة لبنان لإنهاء معاناة اللبنانيين".
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