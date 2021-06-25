استعلام المخالفات المرورية بالسجل المدني بدون أبشر حيث دشنت وزارة الداخلية السعودية رابط مباشر الاستعلام عن المخالفات المرورية السعودية برقم السجل المدني دون الحاجة إلى الدخول علي موقع ابشر الإلكتروني لخدمات المرور المختلفة كالعادة وهو رابط مباشر ورسمي للتيسير علي المواطن السعودي أو المقيمين داخل حدود المملكة العربية السعودية لمعرفة قيمة وعدد مخالفات المرور الموقعة عليهم وسوف نشرح لحضراتكم طريقة تسديدها وخطوات الاستفادة من هذه الخدمة المتاحة للجميع.

استعلام المخالفات المرورية بالسجل المدني بدون أبشر

قدم قسم الأحوال المدنية بوزارة الداخلية السعودية خدمة رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر عدة طرق مختلفة سوف نشرحها لكم بالتفصيل في هذا المقال ومن ضمن هذه الطرق نرجو اتباع الخطوات الأتية :

يجب عليك أولا الاتصال برقم الهاتف الأتي للاستفادة من الخدمة وهو 989. ثم بعد ذلك سوف نسمع الرسالة الصوتية المسجلة. ثم بعد ذلك نقوم بالضغط علي رقم واحد لتكملة الرسالة باللغة العربية. وبعد ذلك نقوم باختيار رقم واحد الاستعلام عن المخالفات المرورية للمقيمين والمواطنين السعوديين. ثم نقوم بالضغط علي رمز الشباك. ثم نقوم بكتابة رقم السجل المدني الخاص بك للاستفادة من الخدمة.

استعلام عن المخالفات المرورية السعودية

كما وضعت وزارة الداخلية السعودية رابط مباشر الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية فقط كطريقة أخري فحص المخالفات برقم الهوية فبعد الضغط علي الرابط المباشر يجب عليك اتباع الخطوات التالية :

نقوم بالضغط علي خدمات الأفراد.

ثم خدمات المرور.

ثم نقوم باختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السجل المدني السعودي.

ثم نقوم بكتابة كافة البيانات المطلوبة داخل الحقول الفارغة بشكل دقيق وصحيح.

ثم نضغط علي زر عرض.

وسوف تظهر لنا صفحة بها كافة مخالفات المرور الموقعة عليك بالتواريخ والأرقام وعدد المخالفات وقيمة غرامة كل مخالفة علي حدا ويمنكم الموقع أيضا من معرفة طرق تسديد المخالفات المرورية بشكل امن وسريع.

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السجل المدني

نضع بين أيديكم الآن الرابط المباشر استعلام المخالفات المرورية بالسجل المدني بدون أبشر فبعد الضغط علي الرابط السابق ذكرة نقوم باتباع الخطوات السابقة وكتابة كافة البيانات بشكل سليم حتت تتمكن من الاستفادة مكن الخدمة التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية بشكل صحيح كما شددت الوزارة علي دفع قيمة الغرامة المالية المقررة عليك أن وجد حتي لا تقع تحت طائلة القانون واتباع أرشادات المرور فيما بعد.