استعلام نتائج الحج 2021 عبر رابط المسار الإلكتروني وزارة الحج والعمرة السعودية

نتائج الحج 2021، تعلن وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية اليوم عبر موقعها الرسمي على الإنترنت نتائج الحج 1442. علاوة على ذلك أكدت الوزارة فتح الرابط لتأكيد الحجوزات وحجز الباقات.حيث أعلنت الوزارة أنها وضعت شروط جديدة للحج ، وهي أن العدد المسموح به للحج هذا العام هو 60 ألف حاج من الحجاج المقيمين بالمملكة والمواطنين فقط. كما أعلنت الوزارة عن إعطاء الأولوية لفئتين فقط ، وهما الذين لم يؤدوا فريضة الحج بعد ، والذين حصلوا على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.وقد تقدم أكثر من نصف مليون شخص من اجل التسجيل لأداء فريضة الحج هذا العام ، 60٪ منهم رجال و 40٪ نساء.

اعلان نتائج الحج لعام 2021 اليوم بالمملكة العربية السعودية

حيث أكدت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية أنها ستعلن عن نتائج الحج اليوم عبر رابط المسار الإلكتروني وأكدت أنها ستبذل كل ما في وسعها لضمان بدء موسم الحج بأمن وسلام لجميع الحجاج. لهذا السبب، تم تحديد عدد ركاب الحافلة بـ 20 حاجًا فقط ، وذلك من أجل الحفاظ على مسافات آمنة بين الحجاج وغيرهم. وأعدت الوزارة الكادر الطبي للتدخل السريع في حالة ظهور أعراض الاصابة لفيروس كورونا على الحاج.

الاستعلام عن نتائج فرز الحج 1442 عبر بوابة المسار الإلكتروني

من خلال بوابة الحج والعمرة، يمكن للمتقدمين الاستعلام عن حالة طلبهم عبر المسار الإلكتروني للحج باتباع الخطوات التالية:

من جهة أخرى، أشارت وزارة الحج والعمرة إلى أنها سترسل رسالة نصية قصيرة للمرشحين من اجل قبولهم نهائيا لاداء فريضة الحج 1442 والذين سبق لهم تقديم طلباتهم إلكترونيًا ، لتأكيد طلبهم وإعادة فتح البوابة من اجل استكمال جميع إجراءات التسجيل.

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ادخل على رابط وزارة الحج.

الوصول إلى خدمات الحج الإلكترونية.

تحديد برنامج الحج المناسب.

قم بالولوج على رابط المسار الإلكتروني.

كتابة جميع البيانات الشخصية للحاج والتأكد من صحتها.

انقر فوق التسجيل.

ثم التوجه إلى موقع الدفع ودفع المبلغ إلكترونيًا بعد الموافقة على الطلب.

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الحجز من خلال التعاون مع وزارة الداخلية

تقديم خدمة مساعدة الحاج وتقديم بلاغات عن الحجاج

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