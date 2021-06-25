10 وفيات و599 إصابة جديدة بكورونا

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 وفيات و599 إصابة جديدة بفيروس كورونا. ووفق الموجز الإعلامي الإحصائي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، فقد ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 9693 حالة والإصابات إلى 748103 حالات. وبلغت النسبة الإيجابية 2.63% من الفحوصات المجرية للكشف عن فيروس كورونا والبالغ عددها 22740 فحصا مخبريا.

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