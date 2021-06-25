إسرائيل: الجولان سيبقى تحت سيادتنا حتى لو تراجعت واشنطن عن اعترافها

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لمواقع إسرائيلية، قال مسؤول سياسى من الدولة العبرية: "لم يطرح الموضوع للنقاش مع الأمريكيين، ولكن الجولان ستبقى تحت سيادة إسرائيل الى الأبد".
وكان موقع "واشنطن فرى بيكون" الأمريكى المحافظ كشف عن أن إدارة بايدن "تتراجع عن اعتراف الولايات المتحدة التاريخى بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المتنازع عليها على طول الحدود الشمالية لإسرائيل".
وكان الرئيس السابق دونالد ترامب وقع على اعتراف أمريكى بسيادة إسرائيل على الجولان فى عام 2019، فى تحول كبير عن سياسة اتبعتها الولايات المتحدة لعشرات السنين.
واحتلت إسرائيل الجولان من سورية فى حرب عام 1967 وضمتها عام 1981 فى خطوة غير معترف بها دوليًا.
وبحسب الموقع الأمريكى، قال مسؤول بالخارجية "إن المنطقة لا تنتمى لأحد، وأن السيطرة عليها يمكن أن تتغير اعتمادًا على ديناميكيات المنطقة المتغيرة باستمرار"، لافتًا إلى أن "الإدارة الأمريكية يمكن أن تسحب يوماً ما اعترافها الرسمى بالسيادة الإسرائيلية عليها".
وفى الوقت ذاته، أكد المسؤول الأمريكى على أهمية الجولان لأمن إسرائيل حال استمرار بقاء الميليشيات الإيرانية فى سوريا.
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