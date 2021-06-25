العراق: مقتل 5 شرطيين وإصابة 3 فى هجومين متتاليين لـ داعش

جدة - نرمين السيد - شنت عصابات داعش الإرهابية هجومين متتاليين على نقطة لقوات الشرطة الاتحادية فى قضاء داقوق التابع لمحافظة كركوك العراقية، ليلة الجمعة، ما أسفر عن مقتل 5 أفراد من قوات الشرطة وإصابة 3 آخرين.





ووفقًا لشبكة "رووداو" الإعلامية الكردية، وقع الهجومين قرابة الساعة 11 ليلاً، عندما شنت عناصر داعش هجومها وبدأت بتحطيم كاميرات المراقبة لقوات الشرطة الاتحادية بقناصاتها، وانسحبت، لتقوم أخرى بشن هجوم ثانى على نقطة تابعة للواء 20 الفرقة الخامسة التابعة لقوات الشرطة الاتحادية. وبحسب الموقع، استمرت المواجهات بين قوات الشرطة الاتحادية وعناصر تنظيم داعش لـ45 دقيقة، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص من عناصر الشرطة الاتحادية وإصابة 3 آخرين، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى داقوق لتلقى العلاج. فيما توجهت قوة من قوات الشرطة الاتحادية إلى موقع الحدث لمساندة عناصر اللواء 20، فيما فر المنفذون للهجوم دون وقوع خسائر بينهم.

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