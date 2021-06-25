إيران: خامنئى يتلقى الجرعة الأولى من لقاح «إيران بركت» محلى الصنع

جدة - نرمين السيد - تلقى المرشد الإيرانى الأعلى على خامنئى، صباح اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح "كوف إيران بركت" المصنع محليًا، ليصبح ذلك بمثابة إعلان من جانب إيران عن تصنيغها لقاحات مضادة لكورونا.





ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أشار خامنئى إلى عدم رغبته فى التطعيم بلقاح غير إيرانى، معلنًا انتظاره اللقاح الإيرانى المضاد لكورونا، مؤكدًا ضرورة الاعتزاز بهذه المفخرة الوطنية. وأضاف المرشد الإيرانى: "بالطبع لا مشكلة فى استخدام اللقاحات الأجنبية إلى جانب اللقاحات الإيرانية، إذا ما اقتضت الحاجة، ولكن يجب الاعتزاز باللقاح الإيرانى وتثمين جهود جميع العلماء الشبان المثابرين الذين عكفوا على إنتاج هذا اللقاح، وكافة المراكز الأخرى التى تعمل على انتاج لقاحات مضادة فى البلاد".

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