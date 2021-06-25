مصر.. انهيار عقار مأهول بالسكان في الإسكندرية

انهار عقار مأهول بالسكان، مكون من 5 طوابق، بمنطقة العطارين وسط مدينة الإسكندرية المصرية، الجمعة.
وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ 4 أشخاص من السكان، فيما يجري البحث عن آخرين مازالوا تحت الأنقاض، وفقًا لشهود عيان وأقارب قاطني العقار.
وأوضح هؤلاء أن المبنى مكون من طابق أرضي تعلوه 4 طوابق، لافتين إلى انهيار أجزاء كبيرة منه.
وقال مصدر أمني إنه ورد بلاغ ظهر الجمعة، يفيد بانهيار عقار "المحاريث والهندسة" بشارع الأحرار في منطقة العطارين، موضحا أن مدير أمن الإسكندرية "كلف على الفور جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، بالتوجه إلى موقع الحادث".
كما تم "الدفع الفوري بجميع المعدات الثقيلة، والسيارات اللازمة لرفع الأنقاض الناتجة عن الحادث"، بحسب المصدر.
وتبين بعد الفحص ومعاينة العقار، أنه من المنشآت الآيلة للسقوط، وصادر له رخصة هدم منذ فترة طويلة .
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