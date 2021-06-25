فيديو.. مقتل 3 أشخاص وفقد 100 فى كارثة انهيار مبنى ميامى الأمريكية

جدة - نرمين السيد - ارتفع عدد ضحايا انهيار برج سكنى مؤلف من 12 طابقا فى مدينة ميامى الأميركية، إلى 3 أشخاص، فيما لا يزال نحو 100 فى عداد المفقودين، بينما يواصل رجال الإنقاذ البحث عن ناجين بين الأنقاض، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز".





ووافق الرئيس جو بايدن على إعلان حالة الطوارئ فى ولاية فلوريدا، وأمر بإرسال مساعدة اتحادية لدعم جهود الولاية فى التعامل مع الأمر.

وقال البيت الأبيض، اليوم الجمعة: "يخول قرار الرئيس لوزارة الأمن الداخلى والوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ تنسيق كافة جهود الإغاثة من الكارثة".

وتبحث فرق الإنقاذ بين أطنان الأنقاض عن أى ناجين. وقالت السلطات إن الفرق رصدت أصوات طقطقات وغيرها، لكنها لم ترصد أصواتا بشرية قادمة من تحت الأنقاض، بعد ساعات من انهيار جزء كبير من مبنى أبراج "تشامبلين تاورز ساوث" فى بلدة سيرفسايد.

ولم يتضح بعد سبب انهيار المبنى الذى شُيد قبل 40 عاما، لكن مسؤولين محليين قالوا إن المبنى كان يخضع لأعمال بناء على السطح وإصلاحات أخرى، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وقالت رئيسة بلدية "ميامى-ديد"، دانييلا ليفين كافا، الخميس، إن 99 شخصا ما زالوا مفقودين بعد مضى نحو 18 ساعة على انهيار المبنى، وإن كان بعضهم لم يكن فى المبنى وقت الانهيار.

وأضافت أنه تم تحديد مكان 102 آخرين و"إعلان أنهم سالمون".

وتضم أبراج تشامبلين تاورز ساوث أكثر من 130 وحدة سكنية، من بينها نحو 80 وحدة مأهولة.