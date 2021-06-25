ميشال عون يبعث برسالة إلى البابا فرنسيس بشأن الوضع فى لبنان

جدة - نرمين السيد - سلم الرئيس ميشال عون، القائم بأعمال السفارة البابوية فى لبنان، المونسنيور جيوسيبى فرانكونى، رسالة خطية إلى البابا فرنسيس، يشكره فيها على دعوته للقاء رؤساء الطوائف المسيحية اللبنانية فى الفاتيكان فى أول يوليو المقبل، وعرض فيها للواقع اللبنانى.





جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون للمونسنيور جيوسيبى فرانكونى، قبل ظهر اليوم الجمعة فى بيروت، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وقال رئيس الجمهورية، إن "الرسالة عرضًا للواقع اللبنانى الراهن ورؤيته لدور لبنان واللبنانيين فى محيطهم والعالم"، مؤكدًا فيها أن "اللبنانيين ينظرون بكثير من الأمل والرجاء إلى اللقاء الذى دعا اليه البابا فرنسيس القيادات الروحية المسيحية اللبنانية فى الأول من يوليو المقبل فى حاضرة الفاتيكان".

كما أشار عون إلى أن " لبنان يعيش فى ظروف صعبة، يحتاج فيها إلى دعم الدول الشقيقة والصديقة، وفى مقدمتها دولة الفاتيكان، بالنظر إلى القيمة الكبيرة التى تمثلها فى العالم والدور الذى يلعبه البابا فرنسيس على أكثر من صعيد".

من جهته، أكد المونسنيور فرانكونى: "أن البابا فرنسيس يولى اهتمامًا خاصًا بلبنان، وأن اللقاء المرتقب فى الأول من يوليو المقبل سيكون فرصة للتأكيد على موقف الكرسى الرسولى حيال لبنان واللبنانيين".

كان البابا فرنسيس أعلن أنه ىسيلتقى فى الفاتيكان مع القادة الروحيين المسيحيين اللبنانيين فى الأول من يوليو المقبل، "لقضاء يوم من التأمل فى وضع البلد المقلق، والصلاة معاً من أجل هبة السلام والاستقرار".