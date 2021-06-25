إنفوجراف.. انطلاق المرحلة الثانية للتسجيل النهائى لأداء مناسك الحج 

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الحج والعمرة بالسعودية أنها ستبدأ ظهر اليوم فى توجيه رسائل نصية إلى المرشحين رسمياً للحج، من المواطنين والمقيمين، لاستكمال إجراءات اختيار الباقات وسداد الرسوم المالية.





وأفادت وزارة الحج والعمرة فى السعودية، عبر حسابها فى "تويتر" بانطلاق المرحلة الثانية للتسجيل النهائى واختيار الباقات يوم الجمعة 25 يونيو. يشار إلى أن عدد المسجلين من الراغين فى الحج من الداخل فى المسار الإلكترونى بلغ 558.270 شخصا منذ بدء التسجيل وحتى موعد إغلاقه يوم الأربعاء الماضى. ونشرت وزارة الحج والعمرة السعودية إنفوجراف يشرح خطوات التسجيل للمرحلة الثانية من المسار الإلكترونى لحج عام 1442هـ. وبيّنت الوزارة السعودية أن نسبة المسجلين من الذكور بلغت 59%؜، فى حين بلغت نسبة الإناث 41%. وكانت السلطات السعودية قد اتخذت قرارا قضى باقتصار موسم حج هذا العام على حجاج الداخل من المواطنين السعوديين والمقيمين الأجانب فى السعودية، وحدّدت العدد بـ60 ألفا، وذلك بسبب الإجراءات المتخذة احترازا من عدوى فيروس كورونا.

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