أسعار ومواصفات لاندكروزر 2022 في السعودية ، إن سيارة لاندكروزر تعتبر ضمن أنواع السيارات التي حازت على إعجاب الكثير، وذلك لأن السيارة بها العديد من القدرات التي تميزها عن غيرها، تعتبر ضمن موديلات شركة تويوتا موتور، وبداية تصميم السيارة كانت في 1951 إلى أن تم إصدارها في 1954.

أسعار ومواصفات لاندكروزر 2022 في السعودية

لقد تم الكشف عن اسعار سيارة لاندكروزر الجديد في السعودية، والتي تشمل مختلف فئات السيارة، وتتمثل الأسعار فيما يلي:

بالنسبة إلى فئة GXR-L2 فإن الأسعار بها تبدأ من 262.545 ريال.

أما فئة GXR-L3 فإن بداية الأسعار بها من 292.445 ريال.

وفئة GXR-L4 الأسعار في هذه الفئة من 304.405 ريال.

اما بالنسبة إلى فئة VX فإن أسعار هذه السيارة 362.250 ريال.

بالنسبة إلى فئة VXR فإن سعر السيارة 404.572 ريال.

الأسعار تشمل القيمة المضافة

بعد معرفة أسعار سيارة لاندكروزر فإن العديد من المواطنين يرغب التأكد إذا كانت هذه الأسعار تشمل القيمة المضافة، وبالفعل فإن هذه الأسعار تشميل القيمة المضافة والتي تصل إلى 15%.

مختلف فئات السيارة تحتوي على محرك 6 سلندر توربو مزدوج، وبالنسبة إلى السعة الخاصة بهذا المحرك فإنها تصل إلى 3.5 لتر هذا بجانب أن المحرك ذات قوة 409 حصان، ولا يقتصر الأمر على هذا فقط حيث أنها تحتوي على ناقل حركة أتوماتيكي ذا السعرات الـ 10 والتي تحتوي على خاصية التحكم اليدوي، وبالنسبة إلى عزم الدوران في السيارة فإنها 650 نيوتن متر.

المواصفات الخارجية لسيارة لاند كروزر 2022

من أكثر ما يميز سيارة لاندكروزر 2022 أن الشكل الخارجي لها مميز، ومن ضمن المواصفات التي تميزه ما يلي:

بالنسبة إلى طول السيارة فإنه يصل إلى 4.97 متر.

أما عرض السيارة فإنه 1.99 متر.

أما بالنسبة إلى ارتفاع السيارة فإنه 1.86 متر.

العجلات ذات ارتفاع 2.9 متر.

تم تطويرها حتى تكون مؤهلة على عبور الطرق الوعرة.

المواصفات الداخلية لسيارة لاندكروزر 2022

بالنسبة إلى المواصفات الداخلية للسيارة فإنها من ضمن العوامل التي زادت من تميز السيارة، وتتمثل هذه المواصفات فيما يلي:

تحتوي على متخصص لبصمة الأصبع وذلك بغرض التعرف على السائق.

شاشة ذكية ذات مقاس 12.3 والتي يمكنها الاتصال بالهاتف وتعمل باللمس.

من السهل أن يتم التحكم في درجة الحرارة بالسيارة.

يمكن من خلالها القيام بأسلوب مختلف.

يوجد بها خاصية متخصصة في حفظ المسار على الطرق.

تحتوي على الدفع الرباعي وكذلك وضع القفل.

يوجد بها مكابح ركن إلكترونية.

تحتوي على خاصية شحن الهاتف لاسلكي.

بناء على مواصفات سيارة لاندكروزر الداخلية والخارجية التي تميز السيارة، فلقد قمنا بعرض أسعار ومواصفات لاندكروزر 2022 في السعودية والتي تختلف بناء على الموديل.