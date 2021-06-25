طباعة تصريح الحج وخطوات التسجيل في المسار الإلكتروني للحج المرحلة الثانية التي بدأت منذ قليل بعد إغلاق المرحلة الأولى من التقديم اليوم الجمعة، وفور الانتهاء من إغلاق المرحلة الأولى بدأت عمليات التسجيل في المرحلة الثانية في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الجمعة الموافق 25 يونيو 2021، فيما أكدت وزارة الحج أن آلية القبول والتسجيل تعتمد على عدة اشتراطات هامة يجب توافرها.

تتم ألية استخراج تصاريح الحج هذا العام عن طريق منصة ابشر الإلكترونية وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي موقع ابشر الإلكتروني .

. الضغط علي استعلامات ومنها الخدمة المدنية.

تسجيل البيانات المطلوبة مثل (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الجوال).

كتابة رمز التحقق.

الضغط علي الاستفسار عن تصريح الحج.

النقر علي طباعة تصريح الحج.

تبدأ المرحلة الثانية من القبول والتسجيل في الحج لهذا العام بتلقي المرشح رسالة نصية على هاتفهم تتضمن القبول بعدها يتطلب من المرشح إتباع الخطوات التالية:



التوجه إلي موقع وزارة الحج والعمرة من أجل تأكيد البيانات والمعلومات الخاصة به.

والعمرة من أجل تأكيد البيانات والمعلومات الخاصة به. استعراض الضوابط الجديدة ومراجعتها جيداً، حيث نشرت الوزارة مجددا إمكانية إضافة مرافق واحد من الذين سبق لهم التسجيل بالمرحلة الأولي.

يجب على المتقدم مراجعة الباقات الخاصة بالحج واختيار الباقة الأنسب له مع إصدار أجر الخدمات.

يقوم المتقدم بالدفع الإلكتروني عن طريق منصة سداد الإلكترونية.

تضم اهم حملات الحج في الرياض مجموعة مميزة من الشركات أبرزها حملة الأسواف والتي توفر مسكن بعمارة فندقية وخيام مميزة، حملة الإسلام المتحدة، وحملة النور، وغيرها من الحملات التي تقدم خدمات مميزة.

أما عن الحملات الموجودة بمدينة جدة فتضمنت حملة مؤسسة الضحى الحديثة وحملة مؤسسة ممدوح بن محمد قاسم وحملة مؤسسة ياسين علي عيدروس البار، وحملة شركة المنهاج السعودية وغيرها من الحملات، علي جانب اخر يمكنكم الاطلاع علي أسماء المقبولين في الحج.

أسعار الحج المخفضة تضمنت التالي:

اقل فئة متاحه بسعر 12113 ريال سعودي.

الفئة الثانية تضمنت سعر 14381 ريال سعودي.

أما الفئة الأخيرة فوصل سعرها إلي 16560 ريال سعودي.

ننوه علي السادة القراء انه خلال دقائق سيتم تحديث جميع الأسعار الجديدة لباقات الحج، والي هذا الموعد نرحب بجميع الأسئلة والاستفسارات في صندوق التعليقات اسفل طريقة طباعة تصريح الحج وخطوات التسجيل في المسار الإلكتروني للحج المرحلة الثانية.