رابط نتائج البيام الجزائر دورة 2021 عبر موقع وزارة التربية الوطنية فور الإعلان عنها

سيتم إعلان نتائج البيام الجزائر دورة 2021، نتائج شهادة التعليم المتوسط بجميع المناطق بالجزائر من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ، وهو موقع خصصته وزارة التربية الوطنية ليتيح للطلبة ولأولياء أمورهم معرفة كل ما يخص العملية التعليمية ومعرفة النتائج واستخراج كشف النقاط والمعدل لكل طالب عن طريق التسجيل في الموقع.

نتائج البيام الجزائر دورة 2021

عبر موقع فضاء الأولياء يبحث العديد من التلاميذ عن نتائج البيام الجزائر دورة 2021، حيث انتهى الطلبة والطالبات من أداء اختبارات مرحلة نهاية التعليم المتوسط للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2020-2021م يوم 17 جوان، ومنذ الانتهاء من أداء الاختبارات والتلاميذ وكذلك أولياء الأمور في انتظار الإعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط.

موقع فضاء أولياء التلاميذ

منصة إلكترونية يمكن للطلبة معرفة نتائج جميع المراحل التعليمية من خلالها عن طريق التسجيل بالبريد الإلكتروني وكلمة السر واليكم خطوات التسجيل في موقع فضاء أولياء التلاميذ، موقع ثروة للنتائج، لمعرفة نتائج شهادة التعليم المتوسط دورة 2021، وسيتم الإعلان عنها قريبا حيث اقترب انتهاء مرحلة التصحيح والتدقيق وتجميع الدرجات بجميع المواد الدراسية.

يمكن لأولياء الأمور التسجيل في موقع فضاء الأولياء من خلال رابط التسجيل في موقع فضاء الأولياء.

إذا لم يكن لك حساب من قبل اضغط على عبارة تسجيل جديد.

أكتب البريد الإلكتروني في المكان المخصص له واكتب الرقم السري ويجب اختيار رقم سرى سهل يمكنك تذكره دائما.

كيفية التسجيل في الموقعإعلان نتيجة شهادة التعليم الابتدائي

وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية بيان بخصوص نتيجة شهادة التعليم الابتدائي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020-2021م، وهو إعلان نتائج السانكيام في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم 19 جوان 2021، وكما أشار البيان إلى أن إعلان النتائج سيكون من خلال

موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

وموقع فضاء أولياء التلاميذ https://tharwa.education.gov.dz/

وقد تابعنا معكم بشغف إعلان نتائج السانكيام، نتائج شهادة التعليم الابتدائي دورة 2021 والتي انتظر إعلانها العديد من الطلبة والطالبات على مستوى جميع الجمهورية الديموقراطية الجزائرية، عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ وموقع وزارة التربية الوطنية والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، واليكم فيديو يوضح كيفية استخراج كشف النقاط للفصل الدراس الثاني وذلك من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ وخطوات استخراج المعدل بالتفصيل.

نتائج شهادة التعليم المتوسط

سيتم وضع رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط عبر المواقع الرسمية لوزارة التربية الوطنية والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات فور الإعلان عن نتائج البيام دورة 2021، نتائج شهادة التعليم المتوسط والتي سيتم إعلانها بعد الانتهاء من عمليات التصحيح لأوراق امتحانات الطلبة والطالبات عبر مراكز التصحيح التي حددتها وزارة التربية الوطنية، وسيت وضع رابط النتائج فور اعتماد نتيجة المتوسط بالجزائر.