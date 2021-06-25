الاتحاد الأوروبى: شهادة كورونا الرقمية تدخل حيز التنفيذ بدءا من يوليو

وقالت فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفى عقب قمة الاتحاد الأوروبى: "سيبدأ العمل بنظام شهادة الاتحاد الأوروبى الرقمية لفيروس كورونا كما هو متوقع فى الأول من يوليو المقبل".
وأضافت: "الآن 26 دولة عضو فى الاتحاد موصولة بالفعل بهذا النظام"، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وكان نواب البرلمان الأوروبى صادقوا، الأسبوع الماضى، على اعتماد "شهادة الاتحاد الأوروبى الرقمية لفيروس كورونا"، التى تتيح لحامليها التنقل بين الدول الأوروبية الـ27 الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، دون الحاجة إلى الحجر الصحى أو الخضوع لاختبارات إضافية لفيروس كورونا.
وتمت الموافقة على شهادة فيروس كورونا الرقمية الجديدة الخاصة بدول الاتحاد الأوروبى بـ546 صوتا لصالحها، و93 صوتا ضدها، وامتناع 51 عن التصويت.
وسيدخل نظام العمل بهذه الشهادة حيز التنفيذ فى 1 يوليو 2021، وسيظل ساريًا لمدة 12 شهرًا، ولن تكون الشهادة شرطا مسبقا لممارسة الحق فى حرية التنقل ولن تعتبر وثيقة سفر فى الآن ذاته.
وتتضمن البيانات أن حامل الشهادة، قد تلقى لقاح ضد فيروس كورونا أو أنه حصل مؤخرا على نتيجة تثبت أنه غير حامل للفيروس أو أنه تعافى من الإصابة بكوفيد-19.
وقد بدأت بالفعل بلغاريا وجمهورية التشيك والدنمارك وألمانيا واليونان وكرواتيا وبولندا فى إصدارها.
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