مقتل 5 وإصابة 200 جراء الأمطار الغزيرة فى التشيك

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة وهيئات الطوارئ التشيكية فى بيان اليوم: إن الأمطار الغزيرة خلفت دمارا نتج عنه مقتل الأشخاص الخمسة، وإصابة نحو 200 شخص، يتلقى 60 منهم العلاج فى المستشفيات.
وأضاف المصدر أن الأمطار نتج عنها رياح شديدة أدت إلى تدمير عدد من المنازل والأسطح لسبع قرى فى منطقة مورافيا الجنوبية مساء أمس الخميس، مشيرة إلى أن قوات الطوارئ تقوم بالبحث عن الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض.
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