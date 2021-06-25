رابط تسجيل مطعوم كورونا الاردن Vaccine.jo عبر وزارة الصحة

رابط تسجيل مطعوم الاردن تزايدت عمليات البحث في الفترة الأخيرة بين السكان الأردنيين حول طريقة تسجيل مطعوم كورونا الاردن، نظرًا لرغبتهم في حماية أنفسهم من الإصابة بعدوى كورونا التي لم تقتصر على اجتياح دولة الأردن فقط؛ بل اجتاحت سائر دول العالم، وفيما يلي سوف نوضح طريقة التسجيل.

رابط تسجيل مطعوم كورونا الاردن

أتاحت حكومة دولة الأردن لمواطني البلاد إمكانية التسجيل الإلكتروني بهدف الحصول على المطعون الخاص بالحماية من الإصابة بعدوى كورونا، لكي يتمكن المواطن الأردني من التسجيل في مطعوم كورونا؛ يجب عليه اتباع بعض الخطوات كالتالي:

الدخول على رابط تسجيل مطعوم كورونا الاردن التي أتاحته الحكومة الأردنية ومتابعة الخطوات

بعد ذلك يجب عليه أن يقوم بملء بعض البيانات الضرورية للتسجيل مثل البيانات الشخصية والمكان الأقرب لتلقي اللقاح عن طريق تحديد مكان سكنه.

بعد الانتهاء من ملء كل البيانات المطلوبة، يجب عليه أن يضغط على تقديم الطلب لتقديمه إلى الحكومة الأردنية.

يجب على المواطن بعد ذلك أن ينتظر حتى يتم إعلامه بالموعد الذي يتم تحديده له ليتلقى فيه اللقاح عن طريق رسالة على رقم الهاتف الخاص به والذي قام بكتابته في البيانات أثناء ملء الطلب.

إتاحة مطعوم كورونا لجميع المواطنين تمثِّل إحدى الوسائل التي تقوم الأردن باتخاذها من أجل حماية المواطنين الأردنيين خصوصًا بعد تزايد عدد مصابي كورونا بشكل كبير في الأردن والوطن العربي والعالم أجمع.

فحوصات كورونا

فيروس كورونا هو أحد الفيروسات الخطيرة التي لديها قدرة عالية على التحوُّر؛ وهو ما قد يكون سببًا في تكرار الإصابة بالفيروس أكثر من مرة، وقد يصل الأمر إلى دخول العالم في موجة ثالثة منه، لتجنب الموجة الثالثة من كورونا؛ كانت وزارة الصحة بدولة الأردن قد أعلنت في وقت سابق أنها بدأت في تطبيق الفحوصات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا (بي سي آر) على عدد كبير من المواطنين الأردنيين، ويتم ذلك في كل المؤسسات الموجودة في جميع أنحاء البلاد سواء كانت عامة أو خاصة.

من التوجيهات التي تم الالتزام بها هو توجيه «غازي شركس»الذي يعمل مُساعِدًا للأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة بدولة الأردن؛ حيث أعلن شركس أن التوجيه الوزاري كان يستهدف إجراء الفحص على الموظفين في جميع المؤسسات دون استثناء، وقال شركس عبر وكالة الأنباء الأردنية إن هناك بعض الموظفين الذين يتم استثناؤهم من هذا الفحص، وهم الأشخاص الذين قد تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح وقد مَرَّ على تَلَقِّيه لهذه الجرعة أسبوعان أو أكثر.