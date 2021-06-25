إصابة رئيس الحكومة التونسية بفيروس كورونا

أعلنت الحكومة التونسية، الجمعة، إصابة رئيس الوزراء هشام المشيشي، بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الحكومة التونسية في بيان، إن المشيشي سيلغي اجتماعاته، وسيواصل عمله عن بعد، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وكان عضو اللجنة العلمية في تونس، أمان الله المسعدي، قد حذر، الخميس، من أن الوضع الوبائي في البلاد "أصبح كارثيا".
ودعت اللجنة العملية التي تقدم مقترحاتها للحكومة، إلى تشديد الإجراءات ومن بينها زيادة ساعات حظر التجول الليلي وإغلاق شامل في بعض المحافظات التي تشهد انتشارا أسرع للوباء، إضافة إلى منع كل التجمعات الرياضية والسياسية والثقافية.
وقال المسعدي: "موجة تسونامي كورونا تضرب البلاد. إنها موجة رهيبة، فعدد التحاليل الإيجابية مرتفع للغاية وعدد الوفيات يتجاوز أحيانا المئة يوميا، وأقسام الإنعاش اقتربت من الامتلاء".
وبعد نجاحها العام الماضي في السيطرة على الموجة الأولى من الفيروس، تكابد تونس في مواجهة ارتفاع جديد في الإصابات، إذ سجلت نحو 387 ألف إصابة بفيروس كورونا وحوالى 14233 وفاة.
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