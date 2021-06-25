عاجل.. إصابة رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشى بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت تونس، أمس الخميس، تسجيل 3 آلاف و638 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد، و95 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأفادت بيانات وزارة الصحة التونسية بارتفاع حيلة الإصابات الكلية بمرض "كوفيد 19"، إلى 391 ألفا و 371، فيما بلغ إجمالى الوفيات 14 ألفا و318 حالة منذ بدء الجائحة.

وكانت الوزارة قد أعلنت رصد 6 إصابات بـ سلالة دلتا الجديدة من فيروس كورونا والتى ظهرت للمرة الأولى فى الهند، وسط انتشار سريع للفيروس فى البلاد.