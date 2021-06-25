فيديو.. مقتل 3 وإصابة 6 فى حادث طعن بفورتسبورج الألمانية

جدة - نرمين السيد - وكانت وسائل إعلام ألمانية أكدت "إغلاق أجزاء من وسط مدينة فورتسبورج بعد تقارير عن عدة حوادث طعن".

وأعلنت الشرطة الألمانية فى وقت لاحق إلقاء القبض على شخص حاول طعن بعض المارة فى مدينة فورتسبورج.

وكانت ألمانيا شهدت عدة عمليات طعن على مدار السنوات الأخيرة.