وكالة الطاقة الذرية تشدد على تكثيف مراقبة أنشطة إيران

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة الطاقة الذرية، فى بيان، إن "إيران لم ترد على خطاب الوكالة بخصوص تمديد اتفاق مراقبة الأنشطة النووية الذى انتهى أجله الليلة الماضية، حتى الآن".
وذكرت الوكالة أن "الرد الفورى من إيران ضرورى فى هذا الصدد".
ولفتت إلى أن "مدير عام الوكالة رفائيل جروسى شدد على أهمية مواصلة الوكالة جمع البيانات عن بعض الأنشطة التى تجريها إيران".
ويسعى الرئيس الإيرانى حسن روحانى للتوصل إلى تفاهم مع القوى الدولية بهدف إعادة العمل بالاتفاق النووى لرفع العقوبات عن طهران قبل انتهاء ولايته فى أغسطس المقبل.
وانتهت الجولة السادسة من المفاوضات النووية فى فيينا الأحد الماضى، واعترف كبير المفاوضين الإيرانيين نائب وزير الخارجية عباس عراقجى، بأن الجولة المقبلة "السابعة" ستكون صعبة للغاية.
وزعم أن المحادثات تقترب من نهايتها بشأن إعادة العمل بالاتفاق النووى.
وانتهكت إيران عدة مرات الاتفاق النووى كان أشدها رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، وتشترط التراجع عن الانتهاكات برفع كافة العقوبات الأمريكية.
وتشارك الولايات المتحدة الأمريكية فى المفاوضات النووية بفيينا بطريقة غير مباشرة بسبب رفض طهران حضورها على خلفية انسحابها بشكل أحادى فى عهد الإدارة الأمريكية السابقة.
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