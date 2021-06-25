« برنامج ريف للأسر المنتجة » شروط وخطوات التسجيل 1442ه‍ ، برنامج ريف السعودي هو برنامج للتنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية المملكة المستقبلية لعام 2030، وقد أطلقته وزارة التنمية الزراعية الريفية عام 2019، يهدف برنامج ريف إلي رفع مستوى معيشة المواطنين العاملين في مجال الزراعة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين محدودي الدخل والأسر المحتاجة في الريف، عن طريق تقديم الدعم المادي للأسر المنتجة بالمملكة.

وقد تم إطلاق برنامج ريف بالمملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف رئيسية لرفع مستوى القطاع الزراعي، ومن أحد أهم هذه الأهداف حماية البيئة وتحسين مستوى معيشة المزارعين، وأيضاً تحسين جودة الموارد الطبيعية لتحسين الإنتاجية ورفع مستوى المجال الزراعي بالمملكة.

يشترط أن يكون المُتقدم سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن 21 عام.

لاتزيد قيمة الدخل الشهري للمتقدم عن ستة الآلاف ريال شهريًا.

أن يكون المتقدم يعمل بالمجال الزراعي، أو أي خدمة بالمجال الزراعي.

أن يكون من قانطي المناطق الريفية بالمملكة.

يقوم المتقدم لبرنامج الدعم الريفي بتقديم الأوراق والمستندات التي تثبت إلتحاقه بأحد المهن الزراعية.

يشترط أن لايكون المُتقدم ملتحق بأي برامج دعم أخرى خاصة بالزراعة.

أن لايكون ملتحق بأى وظيفة بالقطاع الخاص أو الحكومي يحصل من خلالها على راتب.

شروط التسجيل ببرنامج ريف 1442ه‍رابط التسجيل ببرنامج ريف السعودي 1442ه‍

يقوم المُتقدم بالتسجيل بالبرنامج عن طريق الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج ريف، وفي حالة وجود أي مشكلة بالتسجيل يتم الاتصال بالرقم الموحد لمنصة ريف 19930، ويمكن التواصل يوميًا مع خدمة العملاء من الساعة الثامنة صباحًا حتي الساعة الرابعة عصرًا.

الدخول على البوابة الإلكترونية الرسمية لبرنامج ريف .

. يقوم المتقدم بالضغط على أيقونة « أبدأ بطلب الدعم».

إنشاء حساب جديد بالمنصة.

إدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل دقيق مثل الإسم الرباعي، تاريخ الميلاد، الحالة الإجتماعية، رقم الهاتف، رقم السجل المدني.

يتم إرسال رسالة نصية عبر رقم الهاتف الذي تم تسجيله بها كود التفعيل.

يتم تسجيل وإدخال كود التفعيل لتسجيل الدخول على المنصة.

وبذلك يتم تسجيل الدخول إلى المنصة عن طريق إدخال الاسم وكلمة المرور والضغط على كلمة دخول.

خطوات التسجيل ببرنامج ريف السعودي 1442ه‍