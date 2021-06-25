ماكرون: الاتحاد الأوروبى يرى سياسة الرد بالعقوبات تجاه روسيا غير فعالة

جدة - نرمين السيد - وقال ماكرون، فى كلمة ألقاها اليوم الجمعة عقب قمة للاتحاد الأوروبى فى بروكسل: "يسرنى أننا خرجنا من منطق الرد فيما يخص روسيا. منطقة العقوبات ردا على العدوان لم يعد يعتبر فعالا، ولقد رأينا تأكيدا لذلك"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وأشار ماكرون إلى أن الاتحاد الأوروبى لم يتمكن حتى الآن من دفع روسيا إلى تغيير نهجها، مضيفا: "علينا التركيز على القضايا المتعلقة بسبل ردع مثل هذه السلوك وإحباط مثل هذه العقوبات والرد بطريقة أكثر فعالية والحصول على آفاق أكثر وضوحا".

وتشهد العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبى توترا مستمرا على خلفية قضايا عدة على رأسها الأزمة الأوكرانية وعودة شبه جزيرة القرم إلى الحضن الروسى، وكذلك مسألة المعارض المعتقل، أليكسى نافالنى، واتهامات التشيك إلى موسكو بشأن الانفجارات فى مستودع ذخائر بمدينة فربيتيتسيه عام 2014.