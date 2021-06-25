إصابة 15 من قوات حفظ السلام فى هجوم بشمال مالى

جدة - نرمين السيد - قالت بعثة الأمم المتحدة فى مالى والجيش الألمانى إن 15 من قوات حفظ السلام، بينهم عدة جنود ألمان، أصيبوا فى شمال مالى، اليوم الجمعة، فى هجوم على مخيمهم استخدمت فيه سيارة ملغومة.





واستهدف الهجوم قاعدة مؤقتة شيدتها قوات حفظ السلام الدولية بالقرب من قرية إيتشاجارا فى منطقة جاو بشمال البلاد، حيث ينشط متشددون مرتبطون بتنظيمى "القاعدة" و"داعش". وكتبت بعثة الأمم المتحدة فى منشور على "تويتر" دون ذكر تفاصيل، أنه تم إجلاء المصابين. وذكر متحدث باسم الجيش الألمانى أن عدة جنود ألمان ضمن المصابين. ونشرت بعثة الأمم المتحدة فى مالى أكثر من 13 ألف جندى للسيطرة على عنف الجماعات المسلحة فى شمال ووسط البلاد. وفقدت نحو 230 من أفرادها منذ عام 2013 لتصبح أكثر بعثات الأمم المتحدة مواجهة للمخاطر، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

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