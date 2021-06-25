المواعيد الجديدة لدوام الأحوال المدنية 2021 وزارة الداخلية السعودية 1442

المواعيد الجديدة لدوام الأحوال المدنية 2021 يعد جهاز الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية السعودية هو واحد من اهم القطاعات الحكومية التابعة للدولة والذي يمثل اهمية كبيرة للمواطنين في تقديم الكثير من الخدمات المختلفة، ونجد ان الأيام الماضية شهدت قيام الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية السعودية بتحديد المواعيد الجديدة الخاصة بالدوام الرسمي الخاص بها، حيث تقوم بوضع مواعيد رسميا للدوام الخاص بها لتنظيم العمل، حيث يرغب الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية بشكل عام في التعرف على المواعيد الجديدة الرسمية الخاصة بعمل مكاتب الأحوال المدنية المتنوعة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وسوف نوضح من خلال هذا المقال المواعيد الجديدة التي تم اعتمادها من قبل الأحوال المدنية خلال الفترة الماضية للعام الجاري 2021.المواعيد الجديدة لدوام الأحوال المدنية 2021
نجد ان المواعيد الجديدة الخاصة بدوام الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية والذي تم تحديدها خلال الفترة الماضية تبدأ بشكل يومي من يوم السبت وحتى يوم الخميس من كل أسبوع، وتأتي مواعيد الدوام اليومية على النحو التالي.
- يبدأ الدوام من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية مساء، وذلك بالنسبة للفترة الصباحية الخاصة بالدوام.
- بداية من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة العاشرة مساء وذلك بالنسبة للفترة المسائية للدوام.
- أما عن مكاتب الأحوال المدنية الخاصة بالنساء تبدأ يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتستمر على الساعة السابعة مساء يوميا.
يوفر قطاع الأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية إمكانية حجز موعد لزيارة مكاتب الأحوال المدنية بشكلٍ مسبق إلكترونيا، وذلك من خلال اتباع ما يلي.
- الترجه في البداية الى هذا الرابط الخاص ببوابة أبشر الإلكترونية.
- تسجيل الدخول من خلال البيانات الشخصية الخاصة بالحساب المستخدم.
- اختيار خدمة المواعيد من بين الخدمات الموجودة عبر الموقع.
- إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستخدم او رقم الاقامة، بإدخال رمز التحقق المرئي.
- بعد إدخال كافة البيانات المطلوبة يتم اختيار خدمة حجز موعد جديد.
- اختيار حجز موعد الاحوال المدنية ومن ثم تحديد الفرع الخاص المكتب المراد الذهاب اليه.
- تحديد الموعد المناسب للمستخدم من خلال اختيار التاريخ والموعد المناسب.
- اختيار تأكيد الموعد.
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المواعيد الجديدة لدوام الأحوال المدنية 2021 يعد جهاز الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية السعودية هو واحد من اهم القطاعات الحكومية التابعة للدولة والذي يمثل اهمية كبيرة للمواطنين في تقديم الكثير من الخدمات المختلفة، ونجد ان الأيام الماضية شهدت قيام الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية السعودية بتحديد المواعيد الجديدة الخاصة بالدوام الرسمي الخاص بها، حيث تقوم بوضع مواعيد رسميا للدوام الخاص بها لتنظيم العمل، حيث يرغب الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية بشكل عام في التعرف على المواعيد الجديدة الرسمية الخاصة بعمل مكاتب الأحوال المدنية المتنوعة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وسوف نوضح من خلال هذا المقال المواعيد الجديدة التي تم اعتمادها من قبل الأحوال المدنية خلال الفترة الماضية للعام الجاري 2021.المواعيد الجديدة لدوام الأحوال المدنية 2021
نجد ان المواعيد الجديدة الخاصة بدوام الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية والذي تم تحديدها خلال الفترة الماضية تبدأ بشكل يومي من يوم السبت وحتى يوم الخميس من كل أسبوع، وتأتي مواعيد الدوام اليومية على النحو التالي.
- يبدأ الدوام من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية مساء، وذلك بالنسبة للفترة الصباحية الخاصة بالدوام.
- بداية من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة العاشرة مساء وذلك بالنسبة للفترة المسائية للدوام.
- أما عن مكاتب الأحوال المدنية الخاصة بالنساء تبدأ يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتستمر على الساعة السابعة مساء يوميا.
يوفر قطاع الأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية إمكانية حجز موعد لزيارة مكاتب الأحوال المدنية بشكلٍ مسبق إلكترونيا، وذلك من خلال اتباع ما يلي.
- الترجه في البداية الى هذا الرابط الخاص ببوابة أبشر الإلكترونية.
- تسجيل الدخول من خلال البيانات الشخصية الخاصة بالحساب المستخدم.
- اختيار خدمة المواعيد من بين الخدمات الموجودة عبر الموقع.
- إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستخدم او رقم الاقامة، بإدخال رمز التحقق المرئي.
- بعد إدخال كافة البيانات المطلوبة يتم اختيار خدمة حجز موعد جديد.
- اختيار حجز موعد الاحوال المدنية ومن ثم تحديد الفرع الخاص المكتب المراد الذهاب اليه.
- تحديد الموعد المناسب للمستخدم من خلال اختيار التاريخ والموعد المناسب.
- اختيار تأكيد الموعد.
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