كم عدد حجاج 2021/1442 من داخل المملكة وشروط التقديم وكيفية التسجيل في الحج

كم عدد حجاج 2021/1442 من داخل المملكة يعتبر من المعلومات التي يرغب الكثير في التعرف عليها، وخاصة بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب تعرض جميع البلاد إلى فيروس كورونا، فقامت وزارة الحج والعمرة بتحديد عدد المواطنين السعوديين الذين يؤدون فريضة الحج، وسوف نتعرف على هذا الموضوع بالتفصيل.

موسم الحج 1442

وزارة الحج والعمرة أعلنت عن العدد الذي سوف تسمح به من المواطنين السعوديين أو المقيمين في أراضي المملكة من الجنسيات المتنوعة بسبب ما تمر به البلاد من الظروف الصحية التي يكون سببها انتشار فيروس كورونا في العديد من المناطق، ولهذا حتى تحافظ على سلامة جميع المواطنين.

كم عدد الحجاج 1442 ؟

حددت وزارة الحج والعمرة بأن عدد الحجاج لهذا العام بالتحديد 60000 حاج.

وهم الذين يتمكنوا من أداء فريضة الحج حسب اختيارها طبقا للشروط التي تضعها وزارة الحج والعمرة.

حتى تحمي المواطنين وتوفر لهم إمكانية اتباع بعد خلال أداء فريضة الحج.

شروط التقديم على الحج 1442

من اهم الشروط التي تضعها المملكة العربية السعودية هي:

عدد الحجاج لعام 1442 يكون بإجمالي 60000 حاج فقط.

60000 حاج فقط. المتقدم لأداء فريضة الحج لا يعاني من الأمراض المزمنة.

الشخص الذي يتقدم لفريضة الحاج يتراوح عمره من 18 إلى 65 عام.

المتقدم الذي يريد أداء فريضة الحج لابد من أن يكون حاصل على تحصين ضد فيروس كورونا.

يتجنب الحجاج أن يزاحموا في الغرف، وأن يراعوا القواعد والابتعاد قدر الإمكان.

الذهاب إلى الأماكن المقدسة والحرمين الشريفين سوف يكون مجموعات مجموعات للتقليل من الزحام.

لا يسمح للحجاج بأن يقفوا خلال الرحلة.

يلتزم الحجاج بالإقامة في الأماكن التي تحدد لهم.

درجة حرارة الحاج يتم قياسها بالشكل الدوري من خلال الاعتماد على الكاميرات الحرارية.

يترك الحجاج مسافة بينهم وبين بعضهم البعض.

قم بالدخول إلى موقع مسار الحجاج الداخلي.

قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية.

أختار قائمة حجز الخدمة.

قم باختيار رمز طلب الحج.

أدخل عدد الحجاج والمدينة.

اختار الحاجة البرنامج الذي يناسبه لتقديم الطلب.

يكتب جميع البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها.

يتم كتابة رقم الهوية الوطنية وتاريخ ميلاد المتقدم.

اضغط على حفظ الطلب.

تظهر جميع الرسوم المستحقة للحصول على فرصة الحج.

كيفية التسجيل في الحج 2021