يصل الى 100,000 ريال بدون كفيل.. شروط الحصول على قرض شخصي من الشركة السعودية للتمويل والأوراق المطلوبة 1442

في حالة رغبة أي مواطن أو مقيم في المملكة العربية السعودية، الاقتراض لسد احتياجاته الأساسية، فإنه من الممكن الاستفادة من قرض شخصي من الشركة السعودية للتمويل 1442هـ، إذ تُعد من أوائل الشركات التي وفّرت التمويل الإسلامي في المملكة، مُنذ أن تأسّست في عام 1990 م، برأس مال 10 ملايين ريال سعودي، لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات والحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، فيما كان فرع الرياض أول فروع الشركة، التي وصل عددها اليوم إلى 17 فرعًا، وفي سبتمبر 2011م، استحوذ مصرف أبو ظبي الإسلامي على 51% من رأس مال الشركة بعد رفع رأس مالها إلى 100 مليون ريال سعودي.

شروط الحصول على قرض شخصي من الشركة السعودية للتمويل 1442

ويُمكن الحصول على قرض شخصي من الشركة السعودية للتمويل 1442هـ، بعد استيفاء الشروط والضوابط، وهي على النحو التالي:

يصل مبلغ التمويل 500,000 ريال سعودي. متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. يصل التمويل بدون كفيل إلى 100,000 ريال سعودي. لا يشترط تحويل راتب للحصول على التمويل. القرض بهامش ربح منافس. نسبة الاستقطاع تصل إلى 60%. من الممكن السداد المبكر للتمويل في أي وقت.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل شخصي من الشركة السعودية

وبعد استيفاء الشروط المطلوبة للحصول على تمويل شخصي من الشركة السعودية للتمويل، فإن لا بد من توفير بعض المستندات، وهي كالتالي:

كشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر. تعريف بالراتب. تعبئة طلب التمويل.

كيفية طلب تمويل من الشركة السعودية للتمويل

وبكل سهولة، يمكن تقديم طلب أونلاين للحصول على التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل، وذلك باتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى رابط طلب تمويل. اختيار الجنسية، سعودي أو غير سعودي. اختيار الجنس، ذكر أو أنثى. اختيار القطاع. إدخال الراتب. إدخال مجموع الالتزامات الشهرية. اختيار نوع التمويل. النقر على زر احسب.

التواصل مع خدمة شركة التمويل الشخصي في السعودية

كما يمكن التواصل مع ممثلي خدمة عملاء شركة التمويل الشخصي في السعودية، في حالة وجود أي مشكلة، أو الاستفسار عن أي معلومات، وذلك على النحو التالي: