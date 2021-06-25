افضل تمويل شخصي سريع بدون كفيل وبدون التزامات يصل الي 350 الف ريال

افضل تمويل شخصي سريع بدون كفيل، حيث ندرج لكم ذلك التمويل لزيادة البحث دائماً عن تمويل يصل الي مبلغ 350 الف ريال دون وضع شرط وجود الكفيل بشروط سهلة، حيث يتناسب هذا التمويل مع العديد من الفئات ويرضي مجموعة كبيرة من الأطراف، فقد يبحث عملاء المواطنين السعوديين وأيضاً المقيمين بالمملكة عن ذلك المبلغ خصيصاً، وذلك لأنه مبلغ مناسب جداً لشراء سيارة، للتعاقد علي شراء بيت سكني.

يبحث العديد من عملاء بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية عن شروط الحصول علي تمويل شخصي من مصرف الراجحي السعودي ويعتبر من أحد أهم الأسئلة التي يتسائل عنها الكثير من الأشخاص، ولهذا نتناول ذلك عبر موقعنا الإلكتروني موقع ثقفني الإخباري.

تمويل شخصي سريع وفوري بدون كفيل

قبل أن تفكر في الحصول علي تمويل شخصي بدون كفيل اعرف أولاً ما بنود ذلك الأمر، حيث يعتبر ذلك التمويل الذي يصل الي مبلغ 350 الف من أنسب التمويلات الشخصية في تحقيق هدفك، فأهم الأسباب التوجهية التي تجعلك تلجأ الي الحصول علي تمويل بدون كفيل هي سداد المديونة، فالكثير من المواطنين يلجأون الي تراكم الديون عليهم للحفاظ علي المعيشة، والديوان المتزايدة في بطاقة الائتمان، ومن أهم الأسباب أيضاً تحديث واصلاح العقار وبنائه، شراء سيارة، والزواج.

يجب أن لا يتعدى عمر المتقدم للحصول علي التمويل 60 عاماً عند سداد أخر قسط له.

أن لا يقل المرتب الشهري عن مبلغ 2000 ريال سعودي كحد ادني.

يجب أن يمر علي التعين في الوظيفة 6 شهور كحد ادني.

يجب تحويل الراتب الشهري الي مصرف الراجحي من أجل الحصول علي القرض.

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وأصول الدين الحنيف.

المقيمين في المملكة العربية السعودية لديهم كل الحق في الحصول علي تمويل الراجحي مثلهم كمثل المواطنين.

يبدأ تمويلات الراجحي من مبلغ 5000 ريال كحد أدني حتي يصل الي 2 مليون ريال سعودي.

يمكن الحصول علي التمويل في خلال 30 دقيقة فقط إذا توافرت جميع الشروط والأوراق المطلوبة.

الإثباتات المطلوبة للحصول علي تمويل الراجحي

صورة من الهوية الوطنية. وثيقة تثبت تحويل الراتب الشهري للعميل الي مصرف الراجحي. تعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي من مصرف الراجحي ويحمل كافة البيانات الشخصية.

شروط الحصول علي تمويل شخصي من الراجحيمزايا تمويل الراجحي