التسجيل في الحج 2021 – 1442 المرحلة الثانية عبر بوابة المسار الإلكتروني

التسجيل في الحج 2021 المرحلة الثانية؛ حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بدء التسجيل في المرحلة الثانية للحج عبر بوابة المسار الإلكتروني، وذلك بعد أن تم الانتهاء من تسجيل حجاج الداخل في المرحلة الأولى من الحج، وقد تم الإعلان عن أسماء المرشحين لأداء فريضة الحج للعام الحالي، وقد أكدت على أن القبول النهائي في الحج لا يتوقف على أسبقية الحجز، وإنما يتوقف على مجموعة من المعايير والاشتراطات.

التسجيل في الحج 2021 المرحلة الثانية عبر بوابة المسار الإلكتروني

تم فتح باب التسجيل في الحج 2021 للمرحلة الثانية اليوم الجمعة الموافق 25 يونيو، 15 ذو القعدة 1442 وذلك بعد إغلاق باب التقديم في الحج المرحلة الأولى، كما تم الإعلان عن أسماء المرشحين لأداء فريضة الحج لهذا العام، على أن يبدأ التسجيل في وزارة الحج اليوم بدءًا من الساعة الثانية ظهرًا عبر بوابة المسار الإلكتروني.

طريقة التسجيل في المسار الإلكتروني للحج

أوضحت وزارة الحج والعمرة خطوات التسجيل في المسار الإلكتروني للحج المرحلة الثانية، مؤكدةً على أن القبول النهائي لا يتوقف على سرعة التسجيل، وإنما بتوفير الأماكن وتطابق المعايير والاشتراطات المحددة، وفيما يلي خطوات التسجيل:

استقبال رسالة نصية على رقم الجوال. دخول بوابة مسار الإلكترونية والتأكد من صحة البيانات الشخصية. استعراض الشروط والمعايير. إضافة مرافق واحد ممن سبق وتقدم بالتسجيل. حجز الباقة المناسبة من بين الباقات المتاحة. دفع أجور الخدمات عبر نظام سداد. استخراج تصريح الحج.

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن أسماء المرشحين لأداء فريضة الحج لهذا العام، وقد بلغ عدد المواطنين المسجلين حوالي 550 ألف.

احتل الرجال النسبة الأعلى في التسجيل؛ حيث وصلت النسبة 59% رجال، بينما كانت نسبة النساء حوالي 41%.

وكانت الفئة العمرية من 30 وحتى 40 عام الأكثر استحواذًا على طلبات التسجيل في المسار الإلكتروني للحج.

إحصائيات وزارة الحج والعمرة المرحلة الأولى

هذا وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق على قصر أداء فريضة الحج لهذا العام 1442 على المواطنين داخل المملكة العربية السعودية؛ وذلك نتيجة لما تشهده البلاد من فيروس كورونا والتطورات الصحية، وبهذا نكون قدمنا لحضراتكم طريقة التسجيل في الحج 2021 المرحلة الثانية عبر بوابة مسار الإلكترونية.