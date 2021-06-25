واشنطن: الحوثيون العقبة الأكبر أمام وقف إطلاق النار في اليمن

قال المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأميركية، صامويل وربيرغ، الجمعة، إن موقف واشنطن تجاه الأزمة في اليمن "لم يتغير"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تعترف بالحكومة الشرعية في اليمن باعتبارها "الحكومة الوحيدة" في البلاد، وأن الحوثيين هم "العقبة الأكبر أمام وقف إطلاق النار".

وأوضح صامويل وربيرغ، في مقابلة مع "دوت الخليج"، أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، التزم بوقف إطلاق النار، فيما لم يقم الحوثيون بذلك.

وأورد المتحدث الإقليمي للخارجية الأميركية أن هدف الولايات المتحدة في اليمن، هو "وقف إطلاق النار والتسوية السياسية وتقديم المساعدات الإنسانية".

وأضاف وربيرغ أن متمردي الحوثي المدعومين من إيران، يمثلون "العقبة الأكبر أمام وقف إطلاق النار في اليمن".

وأشار إلى استمرار الميليشيا في الهجوم على دول مجاورة، وحتى داخل اليمن في مناطق كمأرب. وأردف أن الحوثيين يتحملون مسؤولية تمديد الصراع في البلاد.

وشدد على أن العنف "لم يؤد إلى أي نصر للمتمردين"، قائلا إن عليهم أن "يدركوا أنه ليس ثمة أي بديل للتسوية".