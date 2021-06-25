ارتفاع ضحايا انهيار مبنى ميامى الأمريكية لـ 4 قتلى و160 مفقودا

جدة - نرمين السيد - وأكدت عمدة مقاطعة "ميامى-ديد" دانييلا ليفين كافا، للصحفيين، اليوم الجمعة، أن عمليات البحث والإنقاذ فى موقع انهيار المبنى فى مدينة سيرفسايد لا تزال مستمرة، معربة عن أمل السلطات فى إنقاذ ناجين.

ولفتت العمدة إلى أن السلطات تمكنت حتى الآن من التواصل مع 120 شخصا مرتبطين بالمبنى المنهار للاطمئنان على سلامتهم.

وأشار مسؤول فى خدمة إطفاء الحرائق المحلية للصحفيين إلى أن رجال الإنقاذ سمعوا الليلة الماضية أصواتا من تحت الأنقاض.

وأعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن حالة الطوارئ فى فلوريدا، على خلفية الحادثة المأساوية التى حصلت فجر أمس الخميس.