واشنطن: الحوثيون يتحملون مسؤولية إطالة الصراع فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وأضاف وربيرج، فى تصريحات لشبكة "سكاى نيوز عربية"، أنه يجب على الأطراف اليمنية الجلوس على طاولة المفاوضات، موضحا "الولايات المتحدة ستشجع كل الأطراف على ذلك".

وشدد وربيرج على أن "الموقف الأمريكى من اليمن لم يتغير وهدفنا وقف إطلاق النار والتسوية السياسية وتقديم المساعدات الإنسانية".

وأوضح "تحالف دعم الشرعية فى اليمن التزم بوقف إطلاق النار.. وهناك تقدم فى المسار السياسى اليمنى".

وأكد المتحدث الإقليمى للخارجية الأمريكية، أن الحوثيين يمثلون العقبة الأكبر أمام وقف إطلاق النار فى اليمن، موضحا "الحوثيون يتحملون مسؤولية إطالة الصراع فى اليمن".