جدة - نرمين السيد - وأضاف وربيرج، فى تصريحات لشبكة "سكاى نيوز عربية"، أنه يجب على الأطراف اليمنية الجلوس على طاولة المفاوضات، موضحا "الولايات المتحدة ستشجع كل الأطراف على ذلك".
وشدد وربيرج على أن "الموقف الأمريكى من اليمن لم يتغير وهدفنا وقف إطلاق النار والتسوية السياسية وتقديم المساعدات الإنسانية".
وأوضح "تحالف دعم الشرعية فى اليمن التزم بوقف إطلاق النار.. وهناك تقدم فى المسار السياسى اليمنى".
وأكد المتحدث الإقليمى للخارجية الأمريكية، أن الحوثيين يمثلون العقبة الأكبر أمام وقف إطلاق النار فى اليمن، موضحا "الحوثيون يتحملون مسؤولية إطالة الصراع فى اليمن".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن: الحوثيون يتحملون مسؤولية إطالة الصراع فى اليمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.