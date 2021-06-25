تعرف على تنسيق الثانوية العامة 2021 في جميع المحافظات

أعلنت معظم محافظات مصر عن النتائج الخاصة بالشهادة الاعدادية في هذا العام بعد اعتمادها رسمياً والانتهاء منها والذي بدوره يؤدي إلى ظهور مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2021، ذلك نستعرض لكم المؤشرات الأولى التي يتوقعها المختصين في مجموع القبول بمدارس الثانوية العامة في كافة محافظات الجمهورية.

تنسيق الثانوية العامة 2021

يريد الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية وكذلك أولياء الأمور معرفة المؤشرات الأولية في تنسيق الثانوية العامة لهذا العام الدراسي، وسوف تقوم المديريات التعليمية بالإعلان عن مجموع الدخول في الثانوية العامة خلال الأيام القادمة، حيث يتم معرفة هذا التنسيق تبعاً للاحصائيات التي تصدر عن المديريات لإعداد نسب النجاح، وتتم هذه العملية على ثلاث مراحل في جميع محافظات الجمهورية كالآتي:

المرحلة الأولى وهي التي يتم فيها قبول جميع الطلاب بأعلى الدرجات من أجل الالتحاق بالثانوية.

والمرحلة الثانية هي التي يقل فيها القبول بالثانوية عن المرحلة السابقة.

أما عن المرحلة الثالثة فهي أقل الدرجات قبولاً من طلاب الاعدادية.

أما عن تنسيق القبول بالثانوية العامة فهي كالآتي:

محافظة أسيوط 260 درجة

محافظة الدقهلية 250 درجة

محافظة الفيوم 254 درجة

محافظة قنا 250 درجة

محافظة دمياط 255 درجة

محافظة القاهرة 250 درجة

محافظة الوادي الجديد 255 درجة

محافظة الغربية 253 درجة

نتيجة الشهادة الاعدادية المهنية

قام المحافظ باعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية والتي كانت بنسبة 93% من نسبة النجاح، وتقدم للامتحان عدد 2826 طالبة وطالب حيث حضر منهم عدد 2562 طالبة وطالب كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة 95% من نسبة النجاح، حيث تقدم عدد 66 طالبة وطالب من أجل أداء الامتحان، أما عن الشهادة الإعدادية للمكفوفين فبلغت 80% من نسبة النجاح، وتقدم 10 طلاب فقط من أجل أداء الامتحان، كما هنأ المحافظ جميع الناجحين في امتحانات الشهادة الاعدادية لهذه السنة الدراسية كما طالبهم بالحفاظ على هذا التفوق الدراسي، كما يشيد بمستوى الهيئة التعليمية للمجهودات الملموسة في تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بها وكذلك تحسين المستوى التعليمي للطلاب الذي تتقدم به الأمم وترتقي.

يذكر أن هناك العديد من البدائل التي يمكن للطلاب الالتحاق بها بعد الإعدادية مثل مدارس التمريض العادي ومدارس التمريض العسكري، بالإضافة إلى المدارس الفنية.