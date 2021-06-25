تنسيق التمريض العسكري 2021 في جميع المحافظات والأوراق المطلوبة

بدأ البحث عن كل ما يتعلق بالقبول في التمريض العسكري في الانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك محركات البحث، بالإضافة إلى الأماكن التي تتواجد فيها هذه المدارس وعلى وجه الخصوص تنسيق التمريض العسكري بعد الشهادة الاعدادية الذي أصبح مطلب الآلاف من الطالبات والطلبة، حيث يعد التمريض العسكري من أفضل بدائل الثانوية العامة التي يمكن لطلاب الإعدادية الالتحاق بها، وسوف نتناول هذه التفاصيل التي تتعلق بهذا الشأن في هذا المقال.

تنسيق التمريض العسكري

قامت وزارة الدفاع المصرية بتحديد المعايير وكذلك الشروط اللازمة من أجل القبول في مدارس التمريض العسكري بعد الشهادة الإعدادية، حيث لابد من توافر جميع الشروط التي تم وضعها عند الطالب أو الطالبة التي ترغب في الالتحاق بهذه المدارس لهذا العام الدراسي، وتتلخص فيما يلي:

لابد من حصول الطالب على الجنسيه المصريه من ناحية الأب والأم.

يجب أن يكون المجموع الأدنى 220 درجة للقبول في مدارس التمريض العسكري.

يجب أن يحصل الطالب أو الطالبة علي 70% في مادة اللغة الإنجليزية خلال الفصلين الدراسيين.

لابد من اجتياز جميع الاختبارات النفسية وكذلك الطبية مع حصول الطالب على شهادة رسمية تفيد بحسن سيره وسلوكه.

لابد من موافقة ولي الأمر وإقرار الطالب بعدم زواجه طيلة مدة الدراسة داخل التمريض العسكري.

أما عن الإحصائيات المقررة التي تتعلق بمجموع القبول في مدارس التمريض العسكري بعد الشهادة الإعدادية فجاءت كالتالي:

محافظة القاهرة: 220 درجة

محافظة الإسكندرية: 215 درجة.

محافظة الغربية: 234.5 درجة.

محافظة الجيزة: 200 درجة.

محافظة كفر الشيخ: 220 درجة.

محافظة الدقهلية: 244 درجة.

محافظة المنيا: 212 درجة.

محافظة الوادي الجديد: 220 درجة.

محافظة دمياط: 200 درجة.

محافظة الشرقية: 225 درجة.

محافظة الأقصر: 195 درجة.

محافظة المنوفية: 220 درجة.

محافظة جنوب سيناء: 225 درجة.

محافظة بني سويف: 215 درجة.

محافظة أسوان: 205 درجة.

محافظة مرسى مطروح: 205 درجة.

محافظة الفيوم 215 درجة.

محافظة أسيوط 220 درجة.

محافظة الشرقية 225 درجة

الأوراق المطلوبة في التقديم للتمريض العسكري

قامت وزارة الدفاع المصرية بتحديد الأوراق اللازمة في ملف التقديم اللازم للالتحاق بمدارس التمريض العسكري وهي كالاتي: