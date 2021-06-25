Windows 11 | كل ما تريد معرفته حول نظام التشغيل الجديد من مايكروسوفت

Windows 11، أحدث نظام تشغيل (OS) من مايكروسوفت كشفت شركة البرمجيات العملاقة عن نظام التشغيل الجديد Windows 11 في حدث افتراضي يوم الخميس. يوفر وينداوز11 تصميمًا أكثر حداثة وبساطة للمستخدمين إلى جانب العديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك قائمة Start وشريط المهام. واجهة المستخدم (UI)، وتحسين الإنتاجية والأداء؛ متجر تطبيقات جديد مع إمكانية الوصول إلى تطبيقات Android وتحسينات الألعاب. وهذا هو الإصدار الأول لعصر جديد من Windows. قال ساتيا ناديلا ، الرئيس التنفيذي لشركة ميكروسوفت. خلال حفل الإطلاق “إننا نبني للعقد القادم وما بعده”. وسوف نتعرف عبر موقع ثقفني على كل مواصفات Windows 11 الجديد.

مواصفات Windows 11 الجديد

لنبدأ بقائمة ابدأ الجديدة تمامًا. إنه موجود في وسط شريط المهام ويمكن الوصول إليه بالنقر فوق الزر “ابدأ” الجديد. تقدم قائمة البدء على الفور تصميمًا أبسط لنظام التشغيل الجديد. مع تخصيص معظم النصف العلوي للتطبيقات المثبتة والنصف السفلي يعرض الملفات والتطبيقات الموصى بها. يوجد شريط بحث في أعلى القائمة يمكن استخدامه للبحث في الجهاز وكذلك الويب. مع إزالة المربعات الحية والعناصر الأخرى ، تبدو قائمة “ابدأ” أنظف بشكل أساسي وتقدم أشياء يحتاجها المستخدم للبدء. بالإضافة إلى ذلك، يتم تشغيل Start بواسطة السحابة و مايكروسوفت 365. مما يجعل من الممكن عرض الملفات الحديثة في القائمة ، حتى لو تم الوصول إليها على جهاز أو نظام أساسي مختلف.

واجهة مستخدم Windows 11

ممتعة بصريًا مع عناصر مختلفة مثل الألوان والشفافية والانتقالات والزوايا الدائرية عبر نظام التشغيل. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الوضعان الفاتح والداكن، جنبًا إلى جنب مع الخلفيات والسمات الجديدة المزيد من خيارات التخصيص.يساعد عنصر الشفافية في Windows 11 أيضًا على دمج الأدوات بسلاسة مع كل شيء آخر يعمل عليه المستخدم. ينزلق تخطيط Widgets الجديد مثل “لوح من الزجاج” ، لتقديم تغذية شخصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين. أثناء العمل أو غير ذلك، باستخدام الأدوات ويمكن للمستخدمين إلقاء نظرة سريعة على التقويم الخاص بهم. والتحقق من توقعات الطقس، وإلقاء نظرة على أهم الأخبا، أو تتبع سوق الأوراق المالية.

مجموعات Snap على وينداوز 11

لتحسين الإنتاجية ، يتضمن Windows 11 ميزات مثل Snap Layouts و Snap Groups و Desktops. تقدم Snap Layouts خيارات تخطيط مختلفة عند العمل مع تطبيقات متعددة في وقت واحد ، وترتيب التطبيقات بسرعة جنبًا إلى جنب على الشاشة للمساعدة في تعدد المهام. مجموعات Snap هي مجموعة من التطبيقات التي يعمل معها المستخدم ، والتي يمكن الوصول إليها معًا بسرعة ، حتى بعد الفاصل ، مباشرة من شريط المهام. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن الآن تخصيص أجهزة سطح المكتب بخلفيات فردية ، ويمكن للمستخدمين إنشاء أجهزة كمبيوتر مكتبية متعددة للعمل أو الترفيه أو الألعاب باستخدام مجموعات مختلفة من التطبيقات للبقاء منظمين. يوفر نظام التشغيل أيضًا تجربة إرساء وإلغاء إرساء جديدة أسهل لمستخدمي الشاشات المتعددة.

برمجيات Teams على windows 11 الجديد

تم دمج منصة الاتصالات الشهيرة لعملاق البرمجيات Teams. والتي نمت بشكل كبير في العام الماضي ولديها 145 مليون مستخدم نشط يوميًا في Windows 11. وهذا يعني أنه سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى Teams Chat من شريط المهام. للاتصال بالأصدقاء والعائلة عبر الدردشة أو الصوت أو مكالمة الفيديو. ويعد Windows 11 أيضًا بتحسينات في الأداء مثل Windows Hello الأسرع وتجربة تصفح الويب، ووقت استيقاظ وعمر بطارية أفضل، بالإضافة إلى تحديثات Windows أصغر بنسبة 40٪ بكفاءة أفضل. تدعي مايكروسوفت أيضًا أن وينداوز 11 هو أكثر أنظمة Windows أمانًا حتى الآن.

يعمل نظام التشغيل الجديد أيضًا على تحسين التجربة على الأجهزة. التي تعمل باللمس مع توفير مساحة أكبر بين الرموز في شريط المهام وأهداف لمس أكبر وإشارات مرئية دقيقة لتسهيل تغيير حجم النوافذ وتحريكها. بالإضافة إلى ذلك، ستساعد الإيماءات الجديدة التي تشبه لوحة التتبع المستخدمين على أداء مهام مختلفة بسهولة. ومع التحسينات في الكتابة الصوتية وخيارات لوحة المفاتيح الجديدة ، يمكن للمستخدمين الحصول على تجربة شاشة تعمل باللمس أكثر جاذبية.

متجر مايكروسوفت الجديد

قدمت شركة البرمجيات متجرًا جديدًا لميكروسوفت كوجهة واحدة للتطبيقات والألعاب. بالإضافة إلى محتوى الوسائط مثل الأفلام والتلفزيون على Windows 11. وسيحتوي المتجر على تطبيقات خاصة وتطبيقات تابعة لجهات خارجية مثل Visual Studio وDisney + وAdobe Creative Cloud وCanva. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن مستخدمو وينداوز من تصفح تطبيقات أندرويد في المتجر وتنزيلها عبر أمازون آب ستور. لإدخال تجربة الاندرويد في نظام التشغيل الجديد، تعاونت مايكروسوفت مع أمازون وكذلك انتل، لاستخدام تقنية Intel Bridge الخاصة بها.

ترقية الألعاب في وينداوز 11

تتعهد مايكروسوفت بتقديم أفضل تجربة لعب للكمبيوتر الشخصي مع Windows 11. وسيحتوي نظام التشغيل على تقنية لتحسين أداء الرسومات مثل Auto HDR، مما يتيح للألعاب المدعومة تقديم نطاق أوسع بكثير من السطوع والألوان ، للحصول على تجربة بصرية رائعة، و DirectX 12 Ultimate يمكن أن توفر رسومات غامرة بمعدلات إطارات عالية. سوف يدعم وينداوز11 أيضًا تقنية DirectStorage مع أجهزة وبرامج تشغيل محددة ، لأوقات تحميل أسرع وعوالم ألعاب أكثر تفصيلاً.

علاوة على ذلك، أصبح تطبيق Xbox مدمجًا الآن في نظام التشغيل Windows 11، مما يوفر وصولاً أسهل إلى Game Pass، والذي سيتمكن المستخدمون من خلاله من تصفح وتشغيل أكثر من 100 لعبة كمبيوتر من أنواع مختلفة. أيضًا ، مع Xbox Game Pass Ultimate، يمكن للمستخدمين تجربة Xbox Cloud Gaming على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام وينداوز عبر مستعرض، ومن خلال اللعب المتقاطع والحفظ المتقاطع، يمكنهم لعب هذه الألعاب بسلاسة عبر الأجهزة.

مجاني لمستخدمي Windows 10؟

سيكون Windows 11 متاحًا من خلال ترقية مجانية لأجهزة الكمبيوتر المؤهلة التي تعمل بنظام Windows 10 وعلى أجهزة الكمبيوتر الجديدة في وقت لاحق من هذا العام ، وفقًا لمايكروسوفت. يمكن لمستخدمي Windows 10 التحقق مما إذا كانت أجهزتهم مؤهلة للترقية المجانية ، من خلال الانتقال إلى Windows.com لتنزيل تطبيق PC Health Check. وقدمت مايكروسوفت الحد الأدنى من متطلبات النظام لنظام التشغيل وينداوز11 ، والذي يتضمن معالج 64 بت أو SOC (1 جيجاهرتز مع نواتين أو أكثر)، وذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت، وجهاز تخزين بسعة 64 جيجابايت أو أكبر. تتوفر أيضًا متطلبات النظام التفصيلية لبعض الميزات التي تتطلب أجهزة معينة.

وقالت شركة مايكروسوفت العالمية إنها ستبدأ في مشاركة إصدار مبكر من Windows 11 مع برنامج Windows Insider، الأسبوع المقبل.