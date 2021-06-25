إصابة رئيس الوزراء التونسي بكورونا

إصابة رئيس الوزراء التونسي بكوروناأعلنت الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء هشام المشيشي، أصيب بفيروس كورونا المسبب لعدوى (كوفيد-19).

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن الحكومة، في بيان لها، القول: إن "المشيشي سيلغي كل اجتماعاته المباشرة وسيواصل عمله عن بعد بطريقة لا تؤثر على السير العادي للعمل الحكومي، مع مراعاة كافة المحاذير الصحية والالتزام بالإجراءات الوقائية".

ويخضع كامل الفريق العامل مع رئيس الحكومة للفحوصات والتحاليل الضرورية، للتأكد من سلامتهم من الفيروس.

وسيجري رئيس الحكومة، بداية من الأسبوع المقبل، الفحوصات والتحاليل اللازمة إلى حين التأكد من خلوها من فيروس كورونا وسلامة وضعه الصحي، وفق ما ورد في نص البلاغ.

وصرح عضو اللجنة العلمية في تونس، أمان الله المسعدي، الخميس، بأن الوضع الوبائي في البلاد أصبح كارثيا وأن "موجة تسونامي كورونا" تضرب تونس مع ارتفاع كبير للإصابات واقتراب أقسام الإنعاش من الامتلاء.

ويذكر أن تونس سجلت حتى الآن نحو 395 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينها 14406 حالات وفاة جراء المرض.