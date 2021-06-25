عاجل.. الحكم على الشرطى قاتل جورج فلويد بالسجن 22 عاما

وكان مداريا أرادوندو، رئيس شرطة مينيابوليس، أكد أن شوفين خرق قواعد قسم شرطة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".
وقال أرادوندو، أمام هيئة المحلفين، إن ما قام به شوفين "ليس جزءا من تدريبنا وهو بالتأكيد ليس جزءا من أخلاقياتنا وقيمنا.. شوفين خرق القوانين الأخلاقية فى طريقة اعتقاله المميتة لفلويد".
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