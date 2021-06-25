الجيش الباكستانى: مقتل خمسة جنود فى هجوم نفذه مسلحون

جدة - نرمين السيد - قال الجيش الباكستانى، اليوم الجمعة، إن مسلحين يشتبه بأنهم متشددون نصبوا كمينا وقتلوا بالرصاص خمسة جنود فى إقليم بلوخستان الذى شهد هذا العام زيادة فى هجمات المسلحين.





وأضاف الجيش أن المهاجمين أطلقوا النار على الجنود بمنطقة سانجان مساء الخميس ولم يتم تحديد هوياتهم بعد، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم". ويعانى إقليم بلوخستان، الذى يعد منطقة حيوية للبرنامج التنموى الصينى المعروف بمبادرة الحزام والطريق بتكلفة 60 مليار دولار، على مدى سنوات من هجمات المسلحين من الانفصاليين البلوخ وحركة "طالبان" وتنظيم "داعش" الذين يستهدفون الجيش وأيضا المشاريع التى يشارك فيها مستثمرون أجانب.

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