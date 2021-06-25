حكومة الوحدة الليبية ترحب بمخرجات مؤتمر برلين2

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جدة - نرمين السيد - وفى بيان نشرته الحكومة الليبية، عبر حسابها بموقع تويتر قالت "ترحب حكومة الوحدة الوطنية بمخرجات مؤتمر برلين الثانى بشأن ليبيا، وفى الوقت الذى نتقدم فيه بجزيل الشكر لجمهورية ألمانيا الاتحادية على استضافتها لأعمال المؤتمر".
وأضافت "كما نتقدم بالشكر للأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الألمانى على جهودهم للإعداد والتنظيم لهذا الحدث الهام وكذلك الأطراف الدولية المشاركة".
وتابعت الحكومة الليبية "نؤكد على أن ما خلص إليه المؤتمر يعبر عن أهداف الشعب الليبى وتطلعهم للاستقرار وبناء دولةمستقلة تملك قرارها السيادى".
وأشارت الحكومة الليبية إلى تطلعها لالتزام الأطرف المحلية والدولية كافة بنتائج المؤتمر والتعاون مع الحكومة للخروج من الأزمة التى تمر بها البلاد، وصولا إلى الاستحقاق الوطنى لكل الليبين فى الرابع والعشرين من ديسمبر.
وعقد فى العاصمة الألمانية برلين، فى 23 يونيه الجارى، مؤتمر برلين الثانى بشأن ليبيا، وشدد البيان الختامى للمؤتمر على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وأكد البيان أهمية توحيد المؤسسات الليبية وتنظيم الانتخابات المقررة فى موعدها.
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