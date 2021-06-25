الجيش اليمنى يكبد المليشيا الحوثية خسائر كبيرة بمأرب

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر عسكرى يمنى -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية- إن وحدات من الجيش اليمنى تمكنت من استدراج مجاميع حوثية إلى كمين محكم فى منطقة "اليعرف" شمال شرق وادى حلحلان، واشتبكت مع المجموعة المتسللة وأوقعت عناصرها بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منها بالفرار مخلفة عتادا وذخائر كانت بحوزة المليشيا.
وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش اليمنى استهدفت آليات وتعزيزات كانت فى طريقها لتعزيز عناصر المليشيا الحوثية ومصرع من كانوا متنها.
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