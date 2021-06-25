واشنطن: ندعم حق المصريين وسندفع لاستئناف مفاوضات سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وقال وربيرج، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية dmc، مساء الخميس: "أمريكا تدعم حق المصريين، وأهمية مياه النيل، وليس هناك أى شك لدينا فى حق مصر بمياه النيل، وأمريكا لن تترك 100 مليون بدون مياه وتبذل كل جهدها للوصول إلى أى اتفاق مناسب". وأوضح أن "واشنطن ستبذل كافة الجهود لتشجع الأطراف الثلاثة السودان ومصر وإثيوبيا على استئناف مفاوضات سد النهضة تحت قيادة الاتحاد الإفريقى". وأضاف: "الولايات المتحدة تهدف للوصول إلى اتفاق سلمى مناسب لجميع الأطراف فى قضية سد النهضة، دون اللجوء إلى أى حل آخر"، مبينا أن "المبعوث الأمريكى للقرن الإفريقى جيفرى فيلتمان يهتم بشكل أساسى بهذا الملف". وفى 23 أبريل الماضى، أعلنت واشنطن تعيين فيلتمان مبعوثا خاصا لمنطقة القرن الإفريقى، مؤكدة أنه "سيعمل على قضايا إقليم تيجراى والخلاف بين السودان وإثيوبيا وملف سد النهضة".

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