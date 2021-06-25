مقتل 3 من أعضاء منظمة أطباء بلا حدود فى إثيوبيا

وصرحت المنظمة فى بيان لها أن "أطباء بلا حدود-إسبانيا" فقدت الاتصال مع سيارة تقل فريقا تابعا لها بعد ظهر أمس الخميس، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وجاء فى البيان: "هذا الصباح تم العثور على السيارة وعلى بعد أمتار منها جثث (الثلاثة)، نندد بهذا الهجوم على زملائنا بأشد العبارات الممكنة ولن ندخر أى جهد لفهم ملابسات ما حدث".
وبذلك، يرتفع عدد موظفى الإغاثة الذين قتلوا منذ اندلاع القتال فى نوفمبر بين الجيش الإثيوبى والقوات الموالية للحزب الحاكم السابق وهو جبهة تحرير شعب تيجراى، إلى 12 على الأقل.
قدمت وزارة الخارجية الإثيوبية مواساتها عبر "تويتر" لكنها قالت إنها تحث وكالات الإغاثة فى المنطقة على الاستعانة بمرافقين عسكريين.
وقُتل الآلاف وأُجبر نحو مليونى شخص على ترك ديارهم فى تيجراى بعد الحرب التى شنتها إثيوبيا فى الإقليم، فى نوفمبر العام الماضى، ودخلت قوات من إقليم أمهرة المجاور وإريتريا الحرب لدعم الحكومة ضد مقاتلى إقليم تيجراى.
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