تجديد رخصة القيادة في الكويت التي تحتاج إلى مجموعة من الأوراق حتى تتمكن من وزارة الداخلية من أن تصدر تسجيل الرخصة إلي قائدي السيارات حتى يقومون بالقيادة في كافة الأماكن، ولا يتعرض إلى المخالفات أو دفع الغرامات، وسوف نتحدث من خلال هذا المقال على الموضوع بالتفصيل.

طريقة تجديد رخصة القيادة في الكويت

يسجل السائق دخول في المنصة الإلكترونية الخاصة لتجديد رخصة القيادة.

يتم عمل طلب تجديد الرخصة عبر المنصة.

يتم بعد الموافقة على الطلب سداد الرسوم ويستلم السائق الرخصة.

كيفية تسجيل حساب جديد لتجديد الرخصة بالشكل الإلكتروني

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال الرابط المباشر.

حمل تطبيق الوزارة على الهاتف الجوال.

مع العلم بأن السائق يتبع نفس الخطوات إذا كان يسجل من خلال الرابط المباشر للموقع أو من خلال التطبيق الخاص بتسجيل رخصة القيادة.

يبغي أن يقوم المستخدم بتسجيل جديد.

كتاب المطلوبة بعد أن يفتح حسابه.

تظهر له جميع البيانات التي تخص أفراد أسرته.

كما أنه يتعرف على تاريخ الانتهاء الخاص بالإقامة والمخالفات وغيرها من الأشياء.

يطلب المستخدم رقم المرجع فسوف يجده في الإقامة من ناحية اليسار فوق الاسم اللاتيني.

خطوات تجديد رخصة القيادة في الكويت 2021

لابد من أن يسدد أقوى جميع المخالفات التي تتواجد عليه حتى يتمكن من تجديد الإقامة.

يختار الخدمات الإلكترونية فتظهر مجموعة من الاختيارات يضغط على خدمات المرور .

تظهر مجموعة متنوعة من الخدمات يختار منها تسجيل الرخصة.

تعرض أمام جميع البيانات التي تخصه منها تجديد الرخصة.

يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة بالإضافة إلى إرفاق صورة يرفعها على الموقع للبطاقة المدنية .

من الضروري أن يقون بالتوقيع فيها .

عندما يتم رفع جميع البيانات يضغط السائق على زر الموافقة.

الصفحة تتحول الى صفحة الدفع يقوم الموقع أو التطبيق بحساب الرسوم المطلوبة.

حتى يتمكن من تجديد الرخصة.

تختلف أنواع الرسوم تحسب مدة التسجيل وأنواع الرخصة التي يحتاج إليها.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات تنتظر فترة قليلة من الوقت.

يتوجه السائق ليتسلم الرخصة من وزارة الداخلية.

تحدثنا في هذا المقال عن تجديد رخصة القيادة في الكويت، وتناول معنا طريقة تجديد الرخصة وخطوات التسجيل في الرابط الإلكتروني لتجديد الرخصة.