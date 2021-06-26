التسجيل بالمسار الإلكتروني 1422 المرحلة الثانية لحجاج الداخل

التسجيل بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1422 المرحلة الثانية، فقد أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل في المسار الإلكتروني لحج 1442هـجرياً، ويعد هذا التسجيل هو المرحلة الثانية من مراحل التسجيل للحصول علي تصاريح الحج التي من خلالها يستطيع جميع الحجاج بالداخل سواء من المواطنين أو المقيمين أداء مناسك الحج بطريقة رسمية وشرعية، وقد وضحت الوزارة أن التسجيل سوف يبدأ من بداية هذا اليوم وتحديداً من الساعة الثانية ظهرًا، وقد أكدت الوزارة أن عملية القبول النهائي في التسجيل في الحج سوف يكون بالاعتماد علي ضرورة توافر شروط ومعايير الوزارة من أجل أداء مناسك الحج مع مراعاة الأماكن المتاحة بالتسجيل، وسوف نوضح لكم خطوات التسجيل بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1422 المرحلة الثانية.

إحصائيات التسجيل في حج الداخل هذا العام حتي الآن

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن عدد الأفراد الذين قد قاموا بالتسجيل في مسارات الحج لهذا العام، حيث أعلنت الوزارة بأن عدد المواطنين الذين قاموا بالتسجيل لأداء فريضة الحج هذا العام بلغ 558270 من الحجاج منقسمين بنسبة 59% من الذكور والباقي وهم نسبة 41% من الإناث وتعد هذه النسب هو إجمالي عدد المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، وقدد حددت الوزارة بأن هناك فئة عمرية هي أكثر فئة قد قامت بالتسجيل بمسار الحج وهي الفئة التي تتراوح أعمارهم من 31 حتي 40 عام، فقد وصلت نسبتهم الي 38% بينما بلغت الفئة العمرية من 21 حتي 30 عام حوالي 26% ومن وصولوا الي عمر ال60 فقد بلغت نسبتهم 2% ونسبة من هم دون سن العشرين 3%.

طريقة التسجيل بالمرحلة الثانية لحجاج الداخل 1442

أوضحت وزارة الحج والعمرة عن خطوات التسجيل في المرحلة الثانية لحجاج الداخل هذا العام والتي ستكون بتنفيذ الخطوات التالية: