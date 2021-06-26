أسعار حملات الحج 1442 والتسجيل في المرحلة الثانية للحجاج

أسعار حملات الحج 1442، التي بدأت التساؤلات عليها من قبل المقبولين في المرحلة الأولي للحجاج اليوم، بعد أن بدأت المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل من مواطني ومقيمي المملكة العربية السعودية، حيث اقتصر الحج هذا العام علي الموجودين بالمملكة فقط، أوضحت وزارة الحج والعمرة عن اكثر من باقة وبرنامج مميز للحجاج هذا العام، يلزم الحاج الاختيار من بينهم بأسعار تبدأ من 12114 ريال سعودي وتصل إلي 16650 ريال سعودي.



افضل شركات حمالات الحج في أبراج مني تتشكل في التالي:

شركة حملة المحمل شركة السلام المتحدة شركة سيف الإسلام المحدودة شركة قافلة الإتمام المحدودة شركة تفويج المحدودة شركة المحميد للحج

حمالات الحج في جدة:

مؤسسة الضحى الحديثة شركة المنهاج السعودية مؤسسة ممدوح بن محمد قاسم شركة المقام السعودية مؤسسة ياسين علي عيدروس شركة الفردوس المتحدة شركة المنار شركة عدنان عبد البديع اليافي شركة مخيم النور شركة الإفاضة المتحدة

حمالات الحج في الرياض:

تضم كلا من التالي: (حملة الاسواف، حملة الإسلام المتحدة، حملة النور).

تضم أسعار الضيافة هذا العام في موسم الحج كالتالي:

سعر باقة الضيافة المميزة بلاص 1 بسعر ما بين (7500 إلى 8100 ريال سعودي).

باقة الضيافة المميزة 2 بسعر ما بين سبعة الأف وثلاثمائة ريال إلي سبعة الأف وتسعمائة ريال.

سعر باقة مميزة 3 ما بين 6508 ريال سعودي إلى 7108 ريال سعودي.

باقة الضيافة المميزة 4 بسعر 5708 ريال سعودي إلى 6308 ريال.

يبدأ المسار الإلكتروني عن طريق اتباع الشخص مجموعة من الخطوات البسيطة كالتالي:

الدخول إلى موقع الحج والعمرة .

. الضغط علي الخدمات الإلكترونية.

اختيار قائمة حجز الخدمات.

الضغط علي خدمة طلب الحجز.

تسجيل العدد والمدينة.

اختيار برنامج الحج.

تسجيل البيانات.

كتابة رقم الهوية الوطنية.

النقر علي تسجيل الطلب.

تسديد المبلغ المعلن أمامك عن طريق احدي طرق الدفع الإلكتروني.

وصلنا إلى ختام توضيح أسعار حملات الحج 1442.