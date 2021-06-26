3 خطوات للتسجيل في بوابة أبشر والاستفادة بأكثر من 280 خدمة إلكترونية

منصة أبشر هي منصة قد قامت وزارة الداخلية السعودية بإطلاقها منذ فترة كبيرة كما أن هذه تعمل على إتاحة المواطنين السعوديين وكذلك المقيمين في المملكة العربية السعودية بإجراء المعاملات الخاصة بهم وهذا دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات كما تقوم بالربط بين جميع القطاعات الحكومية بشكل إلكتروني، كما تقوم المنصة بخدمة حوالي 21 مليون مواطن وتقدم أكثر من 200 خدمة إلكترونية كما إن هذه الخدمات يتم تقديمها على مدار 24 ساعة وقد قامت المنصة بتوضيح الخطوات اللازمة وكذلك الإجراءات اللازم اتباعها للتسجيل فيها بهدف الاستفادة من خدماتها والتي تصل إلى حوالي 280 خدمة إلكترونية والتي صممت لخدمتهم بشكل عام.

رابط بوابة أبشر الإلكترونية :-

وقد قامت المنصة بمشاركة إنفوجراف وهذا من خلال حسابها الإلكتروني الرسمي والذي قد تم توثيقه من قبل موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” والذي يُبين آلية التسجيل بشكل مفصل بحيث يتم التسجيل ومن ثم التفعيل في المنصة وهذا عبر موقعها الإلكتروني والذي يمكن الوصول إليه بشكل مُيسر وهذا من خلال الضغط على رابط بوابة أبشر الإلكترونية.

خطوات التسجيل :-

ووضحت منصة أبشر الخطوات اللازم اتباعها من أجل التسجيل والاستفادة من خدماتها الإلكترونية كما إن هذه الخطوات يجب القيام بها بهدف تفعيل الحساب وهذا عن طريق زيارة أجهزة الخدمة الذاتية أو عبر الحساب البنكي أو من موظفي التفعيل لدى وحدات الأحوال المدنية والجوازات، وهذه الخطوات هي :-

اختيار تسجيل مستخدم جديد.

إدخال المعلومات المطلوبة.

ومن ثم الضغط على (تم).

كيفية تفعيل الحساب :-

وقد قامت المنصة بالإشارة إلى أنه من الضروري الاستفادة من الخدمات التابعة لها وهذا بعدما يقوم المستخدم بتفعيل حسابه بعد التسجيل وهذا من خلال التبصيم وأجهزة الخدمة الذاتية بحيث تصل رسالة نصية على هاتف المستخدم بعدما يقوم بالتسجيل برقم هاتفه بحيث تحتوي على كلمة مرور مؤقتة وبعد هذا يتم التوجه إلى أجهزة الخدمة الذاتية واختيار تسجيل الدخول على منصة أبشر وبعدها إدخال رقم الهوية الوطنية في خانة اسم المستخدم وكتابة كلمة المرور المؤقتة في الخانة التابعة لها مع مراعاة التأكد من إدخال المعلومات المطلوبة بشكل صحيح في حقولها وأخيراً إنشاء كلمة مرور خاصة مختلفة عن كلمة المرور المؤقتة.